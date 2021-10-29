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Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tebriklerini kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tebriklerini kabul etti

29.10.2021 12:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki devlet erkanı ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki devlet erkanı ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki devlet erkanı ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, kendisini alkışlayan vatandaşları selamladı. Erdoğan, daha sonra MHP Lideri Bahçeli ile birlikte Anıtkabir'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti. Erdoğan, törende ilk olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri ile yabancı misyon temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Cumhuriyet, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tebriklerini kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tebriklerini kabul etti - Son Dakika
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