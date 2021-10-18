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Erdoğan, Angola'nın ilk Devlet Başkanı Antonio Agostinho Neto'nun anıt mezarını ziyaret etti - Son Dakika

Erdoğan, Angola'nın ilk Devlet Başkanı Antonio Agostinho Neto'nun anıt mezarını ziyaret etti

18.10.2021 17:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola ziyareti kapsamında ilk Devlet Başkanı Dr. Antonio Agostinho Neto'nun anıt mezarını ziyaret ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya'yı içeren Afrika turunun ilk durağı olan Angola'da temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola ziyareti kapsamında ilk Devlet Başkanı Dr. Antonio Agostinho Neto'nun anıt mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya'yı içeren Afrika turunun ilk durağı olan Angola'da temaslarına devam ediyor. Erdoğan, Angola Meclisi'nin özel oturumundaki hitabının ardından Angola'nın ilk Devlet Başkanı Dr. Antonio Agostinho Neto'nun anıt mezarını ziyaret etti. Erdoğan, anıt mezara çelenk bırakmasının ardından şeref defterini imzaladı.

(İHA)

Erdoğan, Angola'nın ilk Devlet Başkanı Antonio Agostinho Neto'nun anıt mezarını ziyaret etti
Erdoğan, Angola'nın ilk Devlet Başkanı Antonio Agostinho Neto'nun anıt mezarını ziyaret etti
Erdoğan, Angola'nın ilk Devlet Başkanı Antonio Agostinho Neto'nun anıt mezarını ziyaret etti
Erdoğan, Angola'nın ilk Devlet Başkanı Antonio Agostinho Neto'nun anıt mezarını ziyaret etti
Erdoğan, Angola'nın ilk Devlet Başkanı Antonio Agostinho Neto'nun anıt mezarını ziyaret etti

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Nijerya, Angola, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdoğan, Angola'nın ilk Devlet Başkanı Antonio Agostinho Neto'nun anıt mezarını ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan, Angola'nın ilk Devlet Başkanı Antonio Agostinho Neto'nun anıt mezarını ziyaret etti - Son Dakika
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