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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız

28.10.2021 22:52
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız

Son dakika haberleri... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kucağında evladıyla cepheye mermi taşıyan Cumhuriyetin öncü, kahraman kadınlarının mücadelesi aynı kararlılıkla şimdi de Cumhuriyeti yaşatmak ve hep daha ileriye taşımak için devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kucağında evladıyla cepheye mermi taşıyan Cumhuriyetin öncü, kahraman kadınlarının mücadelesi aynı kararlılıkla şimdi de Cumhuriyeti yaşatmak ve hep daha ileriye taşımak için devam ediyor. Merhamet medeniyetimizden aldığımız güçle kadını erkeği ile 84 milyon omuz omuza büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ATO Congresium'da düzenlenen 'Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar' programına katıldı. Programda, Büyük Anadolu Orkestrası tarafından, 'Bir Destandır Kadın' müzik dinletisi sunuldu.

'NE SÖMÜRMEK NE SÖMÜRÜLMEK NE DE BOYUN EĞMEK VARDIR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetle yeniden ayağa kalkan, kendine yeni bir ufuk çizen, yeni bir güç devşiren milletin en önemli kazanımının, bu dönemde milli iradesini tesis etmesi olduğunu söyleyerek, "AK Parti olarak kendi 20 yıllık tarihimizde hep millet iradesini her alanda egemen kılma mücadelesi ile geçmiştir. Cumhuriyeti, esareti asla kabul etmeyen bağımsızlık ruhu olarak gördüğümüz için onun en önemli vizyonu olan 2023'e adadık. Bizim kadim medeniyetimizde ne sömürmek ne sömürüye boyun eğmek vardır. Her kesimin, her kültürün, her inancın kendini ifade edebildiği bir medeniyet inşası için çalıştık, çabaladık. Dünden bugüne kazandığımız zaferlerin her boyutunda, geleceği inşa eden nesillerin yetiştirilmesi başta olmak üzere kadınların emeğini, kararlılığını, katkısını görüyoruz" ifadelerini kullandı.'GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETMEKTE KARARLIYIZ'Erdoğan, vefakar ve fedakar kadınlarının Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin her anında kendilerini gösterdiğini belirterek, "Bizim bağımsızlık hikayemizin kahramanları, zorluklar karşısında yılmayan, imkansız görüneni başaran, beklenmeyeni gerçekleştiren kadınıyla erkeğiyle gücünü yüreğinden olan asil milletimizin tamamıdır. Tohumdan hasada, tarladan sofraya, sanayiden teknolojiye üretimin her aşamasında, spordan sanata, hizmet sektöründen ihracata hayatın her alanında kadınlarımızın gösterdikleri başarılarla ayrıca iftihar ediyoruz. Kadınlarımızın azmi ve gayreti Anadolu topraklarının en büyük gücüdür" diye konuştu.Erdoğan, hiçbir ayrım yapmadan tüm kadınlarla geleceğe izler bırakacaklarını söyleyerek, "Kucağında evladıyla cepheye mermi taşıyan Cumhuriyetin öncü kahraman kadınlarının mücadelesi aynı kararlılıkla şimdi de Cumhuriyeti yaşatmak ve hep daha ileriye taşımak için devam ediyor. Bu ülkenin kadınları; tarlada, parlamentoda, olimpiyat oyunlarında, okulda, iş yerinde, evde, tankların karşısında velhasıl hayatın her alanında emekleriyle var olmayı sürdürüyor. Merhamet medeniyetimizden aldığımız güçle kadını erkeği ile 84 milyon omuz omuza büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız" dedi.Türkiye'nin demokrasi ve kalkınması davasına, beşeri sermayesinin güçlendirilmesine, kültüre sanata spora katkı sağlayan, alın teri döken tüm kadınların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, "Kadınlarını dışlayan bir toplum gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir" ifadelerini kullandı.'ELİMİZDEKİ DEĞERLERİN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi ve sosyal hayatının her döneminde kadınların yanında yer aldığını ve onlara destek verdiğini söyleyerek, "Türkiye bu konuda geçmişe kıyasla çok büyük ilerleme kaydetmiştir. Hala çözüm bekleyen sorunlar, sıkıntılar, aşmamız gereken engeller mevcut olmakla birlikte elimizdeki kazanımların değerini çok iyi bilmeliyiz. Birlikte çalışır, birlikte mücadele eder, birlikte yol yürürsek hepsinin de üstesinden gelebiliriz. Biz kadınlarımıza güveniyoruz. Kadınlarımızın kalplerindeki sevginin, gönüllerindeki zenginliğin, Allah vergisi sezgileri ve kabiliyetlerinin gücüyle ülkemizi ve dünyayı kuşatacak bir değişimin öncüleri olacağına inanıyoruz. Hep birlikte daha güzel, daha adil daha huzurlu bir dünya için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir tarafından, 1933 yılına ait İstiklal Marşı'nın kayıtlı olduğu 100 taş plaktan biri olan plak hediye edildi. Erdoğan, salonda kendisini dinleyen ve yöresel kıyafetler giymiş kadınlarla ve orkestra üyeleriyle fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda bulunan ve 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabını kendisine uzatan bazı partililerin de kitaplarını imzaladı.

Görüntü dökümü:

- Davetlilerden görüntü

- Müzik dinletisi

- Erdoğan'ın konuşması

- Gene ve detay

Haber:  Buğra OLAÇ/ANKARA,


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız - Son Dakika


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