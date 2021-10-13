Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanı ve Tacikistan Meclis Başkanı'nı kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanı ve Tacikistan Meclis Başkanı'nı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Lestari Priansari Marsudi ve Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ve Tacikistan Meclis Başkanı Zokirzoda'yı ayrı ayrı kabul etti. Dışişleri Bakanı Marsudi'yi kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Başkanı Zokirzoda'yı kabulde ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop hazır bulundu. Yaklaşık 40'ar dakika süren kabuller, basına kapalı gerçekleşti.

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ANKARA, -