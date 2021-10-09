Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü seslendirdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü seslendirdi

ADANA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana ziyareti sonrası 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'na katıldı.

Yeni Adana Müzesi'nde gerçekleşen programda Erdoğan, gençlerle birlikte Aşık Veysel'in 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü seslendirdi.