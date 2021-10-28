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Erdoğan ile Biden'ın BM İklim Değişikliği Konferansı'nda görüşmesi bekleniyor - Son Dakika

Erdoğan ile Biden'ın BM İklim Değişikliği Konferansı'nda görüşmesi bekleniyor

28.10.2021 23:14
Erdoğan ile Biden'ın BM İklim Değişikliği Konferansı'nda görüşmesi bekleniyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İskoçya'nın Glasgow kentinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) görüşmesini beklendiğini ifade ederek, "Bunu doğrulayamam fakat ama şu anki beklenti bu" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İskoçya'nın Glasgow kentinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) görüşmesini beklendiğini ifade ederek, "Bunu doğrulayamam fakat ama şu anki beklenti bu" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İtalya'nın başkentinde G20 Liderler Zirvesi ve İskoçya'nın Glasgow kentindeki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılmak üzere ABD'den ayrıldı. Biden'ın Avrupa ziyaretine ilişkin uçakta açıklama yapan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Glasgow'daki COP26'da görüşmesini beklediğini ifade ederek, "Türkiye Cumhurbaşkanı ile Glasgow'da görüşeceğini tahmin ediyorum. Bunu doğrulayamam fakat ama şu anki beklenti bu" dedi.

BEYAZ SARAY, İKİ LİDERİN GÖRÜŞEBİLECEĞİNİ BELİRTMİŞTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, Biden ile Erdoğan arasında bir görüşme olup olmayacağı sorusuna yönelik, "Biden'ın programında yer var. Sanırım ek ikili görüşmeler için sonuçlandırmaya çalıştığımız programda belirtmiştim" ifadelerini kullanmıştı. İkili arasında bir görüşme gerçekleşmesine ilişkin henüz bir tahminde bulunamadığını belirten Psaki, "Henüz tam olarak tahmin edebileceğim bir şey yok" demişti.

-İHA-

Erdoğan ile Biden'ın BM İklim Değişikliği Konferansı'nda görüşmesi bekleniyor

Ulusal Güvenlik Danışmanı, Tam Gemi Şok Denemeleri, Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdoğan ile Biden'ın BM İklim Değişikliği Konferansı'nda görüşmesi bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan ile Biden'ın BM İklim Değişikliği Konferansı'nda görüşmesi bekleniyor - Son Dakika
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