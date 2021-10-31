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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (4) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (4)

31.10.2021 20:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (4)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afganistan'dan çok böyle yüklü bir göç dalgası Türkiye için şu anda görünmüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Afganistan'dan çok böyle yüklü bir göç dalgası Türkiye için şu anda görünmüyor. İçişleri Bakanlığımızın resmi olarak rakamı 300 bindir. Tedbirlerimizi alıyoruz ve bu noktada da böyle bir yüklü göçe kapılarımızı açma niyetinde değiliz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'a, Dağlık Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılmasının ardından Türkiye'nin Ermenistan'ı da kapsayan bölgede barışı tesis etme çabaları ve ABD Başkanı Biden ile Güney Kafkasya'ya ilişkin bir değerlendirmesinin olup olmadığı sorusu yöneltildi.

Özellikle üzerinde durdukları bu bölgede altılı bir yapılanmanın isabetli olacağı konusunu devamlı işlediklerini belirten Erdoğan, bu kapsamda " Rusya, Azerbaycan, Türkiye, İran, Ermenistan ve Gürcistan, altılı olarak böyle bir adımı atalım ve bu bölgeye barışı getirelim." dediklerini aktardı.

Erdoğan, "Ve bu konuda Sayın İlham Aliyev, zaten Ermenistan'la görüşmeyi yapıp onlara böyle bir barış teklifini yaptı bölge barışı ile ilgili. Tabii, Gürcistan'ın biraz olumsuz yaklaşımı var ama burada eğer hepsinde de bir olumlu hava eserse yani burada böyle bir platform oluşturulabilir. Bu platform oluştuğu anda da çok seri bir şekilde bir barış havzasına burası dönüşür ve biz de Türkiye olarak bu konuda Ermenistan'la ilgili ilişkileri çok daha net, açık ortaya koyarız ama bu arada tabii Gürcistan-Rusya arasındaki ilişkileri de çok daha farklı bir hale getirmek yani olumlu istikamette söylüyorum, o da işimizi kolaylaştıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bunların da hemen hemen kahir ekseriyeti zaten böyle bir yapılanmaya sıcak bakmıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AB'nin kendi ordusunu kurma konusunda üye ülkelerin genelkurmay başkanlarının geçen hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir taslak metin hazırladığı hatırlatılarak "Birçok AB üyesi NATO'ya üye. AB, bu adımla bir bütünlük içinde daha fazla bağımsızlık hedefini ortaya koydu. Türkiye de NATO'nun bir üyesi. Sizin düşünceniz nedir bu fikre karşı?" sorusu yöneltildi.

Erdoğan, bu soruya, "Yani bu olabilecek bir proje değil, mümkün değil. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi yani şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkeler de dahil NATO ülkesi ağırlıklı ve bunların da hemen hemen kahir ekseriyeti zaten böyle bir yapılanmaya sıcak bakmıyor. Başka bir şeye gerek var mı?" yanıtını verdi.

"Afganistan'dan çok böyle yüklü bir göç dalgası Türkiye için şu anda görünmüyor"

Erdoğan, "Afganistan'dan yeni bir göç dalgası bekliyor musunuz Türkiye üzerinden Avrupa'ya? Eğer bekliyorsanız bunu nasıl yönetirsiniz?" sorusuna karşılık, "Afganistan'dan çok böyle yüklü bir göç dalgası Türkiye için şu anda görünmüyor. Yani bizim resmi rakamlara baktığımız zaman şu an itibarıyla 300 bin gibi bir rakam söz konusu. Bunlar resmi rakamlardır fakat farklı bazı kesimler sanki çok daha büyük rakamlar varmış gibi konuşuyorlar. İçişleri Bakanlığı'mızın resmi olarak rakamı 300 bindir. Tedbirlerimizi alıyoruz ve bu noktada da böyle bir yüklü göçe kapılarımızı açma niyetinde değiliz." ifadelerini kullandı.

İtalya ile ilişkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüşmesi sonrasında İtalya ile ilişkilerinin geleceği hakkındaki düşüncesinin sorulması üzerine, "Bugün yaptığımız görüşmelerden sonra da şunu gördüm; Yani İtalya ile iyi şeyler düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de başta savunma sanayi olmak üzere SAMP-T konusunda Fransa, İtalya, Türkiye üçlüsü olarak bu konuda olumlu adımlar atacağız ve bu olumlu adımlarla birlikte de aramızda şu andaki ticaret hacmini çok daha yukarılara çıkartmak durumundayız. En az bir 30 milyar dolar gibi bir rakama ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

"Draghi ile kişisel ilişkiniz nasıl, en son ikili görüşmenizin sonrasında ne diyebilirsiniz?" sorusu üzerine de Erdoğan, "Gayet iyi." yanıtını verdi.

"Doğu Akdeniz hiç gündemimize gelmedi"

"ABD Başkanı Biden, herhangi tansiyon düşürme girişiminde bulunacak mı Doğu Akdeniz havzasında?" sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü görüşmemizde Doğu Akdeniz hiç gündemimize gelmedi. Gelmediğine göre demek ki Sayın Biden'in de şu anda gündeminde değil, benim de gündemimde değil." yanıtını verdi.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (4) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (4) - Son Dakika
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