Üye Girişi
Son dakika: "Togo'nun FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır" - Son Dakika

Son dakika: "Togo'nun FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır"

19.10.2021 18:13
Son dakika:

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Togo'nun FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır" ifadelerini kullanarak, "FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Togo'nun FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır" ifadelerini kullanarak, "FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Togo'da Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesi Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı tören alanında Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi.

Togo'da olmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'den dost ülke Togo'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Değerli dostum Cumhurbaşkanı Gnassingbe'yi 2014 yılında göreve başlama törenime iştiraki vesilesiyle Ankara'da misafir etmiştik. Son dönemde düzenlenen karşılıklı üst düzey ziyaretler ikili ilişkilerimizde önemli bir ivme yakalanmasını sağladı" dedi.

"SİYASİ, EKONOMİK, TİCARİ VE ASKERİ ALANLARDA İŞ BİRLİĞİMİZİ İLERLETME ARZUSUNDAYIZ"

Ziyareti vesilesiyle birçok anlaşmanın imzalandığını ve iş birliği alanları üzerinde mutabık kaldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanıyla bugün yaptığımız ikili ve heyetler arası görüşmelerde ilişkilerimizi nasıl daha ileri noktalara taşıyacağımızı ele aldık. Togo'yla esasen birçok konuda benzer görüş ve yaklaşıma sahibiz. Siyasi, ekonomik, ticari ve askeri alanlarda iş birliğimizi ilerletme arzusundayız" dedi.

Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde de bulunduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Togo'nun bölgesinde ve Afrika kıtasının genelinde ihtilafların barışçıl çözümü konusunda yürüttüğü aktif dış politikayı takdirle izlemektedir. Lome Büyükelçiliğimizi 1 Nisan 2021 itibariyle faaliyete geçirdik. İnşallah yılsonuna kadar Togo da Ankara'da Büyükelçiliğini açacak" ifadelerini kullandı.

"FETÖ İLE MÜCADELEMİZDEKİ BU KARARLI DURUŞUNDAN ÖTÜRÜ MİLLETİM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Togo'nun FETÖ terör örgütüyle mücadele bağlamında verdiği desteğin takdire şayan olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı bizzat verdiği talimatlarla Togo'daki FETÖ okulunun kapatılmasında ve Maarif Vakfımızın okul açmasında ülkemize destek olmuştur. FETÖ ile mücadelemizdeki bu kararlı duruşundan ötürü kendisine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Şu anda Lome'de Türkiye Maarif Vakfı'nın iki okulu faaliyete geçmiş durumda. Maarif Vakfımız verdiği kaliteli eğitimle, Togo eğitim sistemine ve Togolu öğrencilerin yetişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bugünkü ikili görüşmemizde Maarif Vakfımızın başkanına da bunu hatırlatmak istiyorum. Bir de Maarif Vakfı olarak bir spor okulu açması noktasında kendileriyle mutabık kaldık" dedi.

"KALKINMA ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, henüz arzu edilen seviyede olmasa da ekonomik ilişkilerin giderek geliştiğini vurgulayarak, "2020 yılında 148 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaştık. 2018-2022 Ulusal Kalkınma Planınız çerçevesinde Türk firmaları turizm, tarım, enerji, inşaat gibi sektörlerde Togo'da örnek gösterilecek yatırımlara imza atmaya hazırdır. Kalkınma alanındaki iş birliğimizi de kararlılıkla sürdürüyoruz. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığımızca 2012 yılından bu yana Togo'da sağlık ve eğitim alanında birçok proje gerçekleştirildi. Aynı şekilde şimdiye kadar Türkiye burslarından 89 öğrenci yararlandı. Bu sayının artarak devam etmesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TOGO, BURKİNA FASO VE LİBERYA'YA HEM TÜRKİYE OLARAK HEM DE TÜRK KONSEYİ OLARAK ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE AŞI BAĞIŞINDA BULUNACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında da dayanışmamızı sürdüreceğiz. Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya hem Türkiye olarak hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız. Türk Konseyi üyesi Azerbaycan ve gözlemci üye Macaristan'ın da katkıları ile aşıları sizlere ulaştıracağız. Değerli dostum Sayın Cumhurbaşkanına ve tüm Togo halkına şahsıma ve heyetime gösterdikleri konukseverlik için teşekkür ediyorum" dedi.

"TOGO'YA BU ZİYARETLE BU BORCUMU GİDERMİŞ OLDUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Ziyarete ilişkin bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı seçildiğimde bildiğiniz gibi Gnassingbe yemin törenime katılmıştı. O günden bu güne tabii Togo'ya ve değerli dostuma böyle bir adeta borcum vardı ve kendilerine bu borcumu ilk fırsatta gidereceğimi söylemiştim. Şimdi de Togo'ya bu ziyaretle bu borcumu gidermiş oldum" ifadelerini kullandı.

28 AFRİKA ÜLKESİNE 38 ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİM

Bugüne kadar Afrika'ya yaptığı ziyaretlere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev süresi boyunca 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdiğini aktararak, "Bunlar şimdi daha da artıyor. İşte şu anda gördüğünüz gibi dün Angola, bugün Togo ve buradan da Nijerya'ya geçeceğiz. Çok kısa bir zaman içerisinde Afrika'da 3-4 ülkeye tekrar geleceğim" dedi.

"FETÖ BELASINDAN DOST ÜLKELERİN DE TEMİZLENMESİNİ İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün Afrika'daki yapılanmasına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin soru üzerine ise, "Değerli dostum Gnassingbe gerçekten FETÖ konusunda hassas. Burkina Faso, Liberya onlarla da yapacağımız görüşmede kesinlikle tabii ki bu FETÖ konusu yine gündeme gelecek ve yoğun bir şekilde biz FETÖ belasından bu ülkelerin, bu dost, kardeş ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz ve onların da bu konuda aynı hassasiyet içerisinde olduğunu biliyorum, görüyorum. İnşallah bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

"TERÖRÜN BU BÖLGEYE SIZMAMASI İÇİN DE ASKERİ GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ ADIMLARINI DA ATABİLİRİZ"

İki ülkenin hangi alanlarda ilişkileri geliştirmek istediği yönündeki soruya karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi, askeri, ekonomik, güvenlik alanlarında ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade etti. Togo'nun stratejik bir noktada bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tür adımları birlikte atabileceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle de savunma sanayiinde beraber atabileceğimiz adımlarımız var. Tarımda yine beraber atabileceğimiz adımlar var. Bunun yanında özellikle bizim terörün bu bölgeye sızmaması için de askeri güvenlik iş birliği adımlarını da atabiliriz. Bunu ikili görüşmede de değerli dostuma söyledim ve her zaman biz bu konuda da Togo'nun yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi.

TÜRKİYE VE TOGO ARASINDA İKİ ANLAŞMA İMZALANDI

Basın toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe'nin huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmalar imzalandı. Bu doğrultuda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey tarafından, iki ülke hükümetleri arasında, "Diplomatik Temsilcilikler için Arsa Takasına İlişkin Protokol" ve "Türkiye Maarif Vakfı ve Togo Cumhuriyeti Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması" imza altına alındı.

(İHA)

Son dakika: Togo'nun FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır

Fetullahçı Terör Örgütü, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Afrika, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: 'Togo'nun FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır' - Son Dakika


Son Dakika

Türkiye'den 3 ülkeye sert bildiri tepkisi: Mısır, Doğu Akdeniz'de işbirliği yapabileceği gerçek adresi halen kavrayamadı 20:06 Türkiye'den 3 ülkeye sert bildiri tepkisi: Mısır, Doğu Akdeniz'de işbirliği yapabileceği gerçek adresi halen kavrayamadı Pjanic kritik karşılaşmada sahaya çıkacak mı? Beşiktaş-Sporting maçında ilk 11'ler netleşti 18:54 Pjanic kritik karşılaşmada sahaya çıkacak mı? Beşiktaş-Sporting maçında ilk 11'ler netleşti Palu ailesi davasında 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi 18:50 Palu ailesi davasında 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi
Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında tanık ifadesi ortaya çıktı: 'Nasıl seviştiğinizi de anlat' dedi 18:14 Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında tanık ifadesi ortaya çıktı: 'Nasıl seviştiğinizi de anlat' dedi Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız 17:30 Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz 17:11 Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz
Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar 16:53 Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar 16:02 "Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı

Son Dakika Haberleri
18:53 Pjanic kritik karşılaşmada sahaya çıkacak mı? Beşiktaş-Sporting maçında ilk 11'ler netleşti
18:51 Rekabet Kurulu'ndan, sahibinden.com'a soruşturma
18:19 Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak
18:15 Başkan Ali Koç'un aylar önce yaptığı çağrı karşılık buldu! Metin Tokat, MHK üyeliğinden ayrıldı
18:05 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:53 Prens Selman'dan Fenerbahçe atağı! Newcastle United, Altay Bayındır için adım atıyor
17:49 Polisin sezgileri doğru çıktı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıka yemiş
17:48 Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor
17:30 Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız
17:27 Renault'nun Slovenya fabrikası elektronik parça sıkıntısı sebebiyle 350 kişiyi işten çıkaracak
Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü         
20:11
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda Antwerp'le karşılaşacağı maç seyircisiz oynanacak Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda Antwerp'le karşılaşacağı maç seyircisiz oynanacak         
20:03
66 yaşındaki yaşlı adam, durakta otobüs beklerken hayatını kaybetti 66 yaşındaki yaşlı adam, durakta otobüs beklerken hayatını kaybetti         
18:53
Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak         
18:20
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince "Bunlar PKK'lı" diyerek çevreden yardım istedi         
17:14
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak         
16:43
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor         
13:36
Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi         
13:22
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak         
11:17
İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 20:31:10. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: "Togo'nun FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement