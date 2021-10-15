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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmam hatiplerin fetret devrini biz bitirdik" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmam hatiplerin fetret devrini biz bitirdik"

15.10.2021 16:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, "Katsayı uygulamasını kaldırıp 4+4+4 uygulamasını başlatarak imam hatiplerin fetret devrini biz bitirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, "Katsayı uygulamasını kaldırıp 4+4+4 uygulamasını başlatarak imam hatiplerin fetret devrini biz bitirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu'nda konuştu.

Konuşmasına, "İmam Hatiplilere Selam" olsun şiiriyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 70 yaşında olan imam hatipler, her adımı sabır, samimiyet ve azim ile yürütülen bir mücadelenin eseridir. Vesayetin gölgesi ortadan kalktıkça imam hatiplerin kapısına vurulan zincirler kırılmıştı. CHP zihniyeti millet ile milletin değerleri ile hesaplaşmasını hep imam hatipler üzerinden yapmıştır. Ellerine geçirdikleri her fırsatı ya bu okulları tamamen kapatmak ya da bu okulların kazanılmış haklarını engellemek için kullanmışlardı. İmam hatiplerin ülkemizdeki 70 yıllık mazisine baktığımızda bu durumun sayısız örneği ile karşılaşıyoruz. Millet geçmişte bırakın camide namaz kıldıracak imamı ölüsünü yıkayacak kimseyi bulamıyordu. Türkçe ezan da insanın tahammül sınırlarını zorlamıştı. Merhum Menderes'in 1950 seçimlerinden zaferle çıktıktan sonra ilk icraatı ezanını aslıyla okunmasıdır. Menderes ve arkadaşlarının hayırla yat edilmesini sağlayan İmam hatip okullarının açılmasıdır" diye konuştu.

"İMAM HATİPLERİN FETRET DEVRİNİ BİZ BİTİRDİK"

Kat sayı uygulamasından da söz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kat sayı zulüm ile imam hatiplilerin üniversite hayallerine set çekilmiştir. 2011 yılında kat sayı uygulamasını kaldırdık. 2011 yılında katsayı uygulamasını kaldırıp 4+4+4 uygulamasını başlatarak imam hatiplerin fetret devrini biz bitirdik. İmam hatip mezunuyum. Çocuklarımı imam hatipte okuttum ama hiçbir zaman imam hatipçi olmadım. Tüm okullar için de seferber olduk ve elimizden gelen tüm destekleri veriyoruz. Derdimiz şu, bu ülkede eğer bugün ifademle bir dindar nesil yetiştirelim gayreti varsa bu hocalarımızın emekleriyledir. Bundan çok rahatsız olanlar var. Varsın olsun biz işimize bakacağız. Dünyanın hiçbir yerinde bunun aksi olsun diyen yok. Dinsiz, ucube bir nesil olsun diyen yok mu var. Onlar işine bakacak biz işimize bakacağız. Bu hikaye kılık kıyafeti sebebiyle üniversite kapılarında gözyaşı döken, katsayı engeline takılan halkımızın hikayesidir. Bu mücadeleyi milletimizin her ferdi için veriyoruz" dedi.

"BU OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI 1 MİLYON 415'E ULAŞTI"

Gezi olaylarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin iktidar partisini uyduruk gazete küpürleri üzerinden kapatmaya yeltendiler. 367 garabeti üzerinden cumhurbaşkanı seçmeyi engelledir. Ağaç ve çevre bahanesi adı altında başlattıkları Gezi olaylarıyla sokaklarımızı kana bulamaya kalktılar. 15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişiminde bulundular. Çukur ve hendek terörüyle vatan topraklarına göz diktiler. Allah'ın yardımı ve aziz milletimizin desteğiyle bu saldırıyı püskürttük" ifadelerini kullandı.

İmam hatip okullarının bugün tercih edilen kurumlar arasında yer aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Şubat döneminde kapısına kilit vurulmak istenen bu okullar bugün ülkemizde en çok tercih edilen kurumları arasında yer alıyor. Bugün bu okullarda okuyan öğrencilerin sayısı 1 milyon 415'e ulaştı. Kat sayısı adaletsizliğin ortadan kalkmasıyla imam hatip okullarının üniversite sınavındaki başarısı da arttı. Birileri bu okullarımızı karalamaya çalışsa da milletimizin ilgisine ket vuramıyor, son yıllarda imam hatip okullarımızın şöhreti sınırların ötesine kadar ulaştı. Bu okulların başarısının sırrı ile ilgili bizden bilgi isteyenler var. Özgün eğitim modeliyle İslam alemine güzel bir örnek oluşturdu. CHP zihniyetinin imam hatip okullarında hangi derslerin okutulduğundan haberleri yok" dedi.

(Caner Sönmez-İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatiplerin fetret devrini biz bitirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatiplerin fetret devrini biz bitirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatiplerin fetret devrini biz bitirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatiplerin fetret devrini biz bitirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatiplerin fetret devrini biz bitirdik

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İmam hatiplerin fetret devrini biz bitirdik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmam hatiplerin fetret devrini biz bitirdik" - Son Dakika
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