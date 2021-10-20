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Erdoğan: "Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konularında işbirliğimizi güçlendiriyoruz" - Son Dakika

Erdoğan: "Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konularında işbirliğimizi güçlendiriyoruz"

20.10.2021 14:50

- Erdoğan: "Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konularında işbirliğimizi güçlendiriyoruz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya'da düzenlediği basın toplantısında "Nijerya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

- Erdoğan: "Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konularında işbirliğimizi güçlendiriyoruz"

ABUJA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya'da düzenlediği basın toplantısında "Nijerya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Terör örgütleri, silahlı çeteler, deniz haydutlarıyla eş zamanlı mücadele yürüten Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konularındaki işbirliğimizi güçlendiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinin son durağı Nijerya'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Gösterdikleri misafirperverlik için Nuhari ve Nijerya halkına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki gün önce Sokoto eyaletinde bir pazar yerine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet aileleriyle tüm Nijerya halkına baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Beş yıl aradan sonra Nijerya'ya düzenlediği resmi ziyaretin Nijerya-Türkiye ilişkilerini bir üst düzeye taşıyacağına inandığını dile getiren Erdoğan, "Çeşitli alanlarda imzalamış olduğumuz anlaşmalar, ziyaretimizi taçlandırmıştır. Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Türkiye-Nijerya ilişkilerini tüm cepheleriyle gözden geçirdik" ifadesini kullandı.

"Nijerya, Türkiye'nin Afrika kıtasında ki en eski diplomatik temsilciliklerinden birisine ev sahipliği yapıyor"

İlişkilerin her alanda nasıl daha ileriye taşınabileceğine yönelik fikir teatisinde bulunulduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşbirliğimizi derinleştirmek hususunda aynı kararlılığı paylaştığımızı memnuniyetle müşahede ettik. Önümüzdeki yıl diplomatik ilişkileri müzik 60. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Nijerya, Türkiye'nin Afrika kıtasında ki en eski diplomatik temsilciliklerinden birisine ev sahipliği yapıyor. D-8, İslam İşbirliği Teşkilatı, ECOWAS ve Afrika Birliği gibi kuruluşların önemli bir üyesi olan Nijerya bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Nijerya'nın Afrika kıtasında barışın, istikrarın ve ekonomik kalkınma yönünde gösterdiği çabalar takdire şayandır"

" 3.Türkiye-Afrika İş Forumu'nu İstanbul'da gerçekleştireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Kıtanın üretim merkezi konumundaki Nijerya ile geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 2 milyar doları buldu. Stratejik ortaklık temelinde şekillenen Afrika ile ilişkilerimize mevcut ziyaretlerimizle ivme kazandırıyoruz. Afrika'daki büyükelçiliklerimizin sayısı 43'e ulaştı. 21-22 Ekim'de 3.Türkiye-Afrika İş Forumu'nu İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Ardından 17-18 Aralık'ta İstanbul'da 3.Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesine ev sahipliği yapacağız. Nijerya ile işbirliğimizi her alanda daha ileriye taşımaya kararlıyız. Pek çok Nijeryalı Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde eğitim görmesinden ve bundan dolayı da Türkiye burslarından faydalanmasından özellikle mutluluk duyuyoruz. Türkiye olarak dost ve kardeşimiz Nijerya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Terör örgütleri, silahlı çeteler, deniz haydutlarıyla eş zamanlı mücadele yürüten Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konularındaki işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Terör hadiselerinde hayatını kaybeden Nijeryalı kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet yakınlarına ve Nijerya halkına sabırlar diliyorum Savunma sanayi ve güvenlik alanlarında dünya çapında takdir toplayan imkan ve kabiliyetlerimizi Nijerya ile paylaşmaya hazırız. Terörle mücadelede sergilediğimiz bu hassasiyetin Nijerya makamları nezdinde de karşılık bulacağını eminim. Malumunuz Türkiye'de uzun yıllardır PKK, FETÖ başta olmak üzere çeşitli sayıda terör örgütü ile mücadele ettik. 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'nün sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz."

Erdoğan: Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konularında işbirliğimizi güçlendiriyoruz
Erdoğan: Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konularında işbirliğimizi güçlendiriyoruz
Erdoğan: Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konularında işbirliğimizi güçlendiriyoruz
Erdoğan: Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konularında işbirliğimizi güçlendiriyoruz
Erdoğan: Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konularında işbirliğimizi güçlendiriyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Buhari, Nijerya, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konularında işbirliğimizi güçlendiriyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan: "Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konularında işbirliğimizi güçlendiriyoruz" - Son Dakika
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