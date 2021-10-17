Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ziyareti için, "Merkez Bankasının bağımsızlığını tartışıyorsun. Randevu istediğin gün... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ziyareti için, "Merkez Bankasının bağımsızlığını tartışıyorsun. Randevu istediğin gün randevu verdi mi. Eğer bağımsız olmasaydı randevuyu vermeyebilirdi. İstediğin gün randevuyu verdi. Yalan yanlış açıklamalarla da medyayı halkı kandırmaya çalışıyorsun"

"Son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada. Bu tür anketlerle yapılan manipülasyonlarla gerçekten bıktık. Milletin gönlüne giremeyenler sahte anketlerle milleti kandırabileceklerini zannediyorlar" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları için: "Siyasi garabetini bir kenara bıraktım açıkça bir suçtur. Nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin. Bir de tarih veriyor. Pazartesiden itibaren memurların vay haline... Hadi bakalım. Göreceğiz" dedi.