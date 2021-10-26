İbrahim Kalın: "Özgürlüğüne kavuşan Karabağ'ın yeniden inşası tüm hızıyla devam ediyor" - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Özgürlüğüne kavuşan Karabağ'ın yeniden inşası tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürlüğüne kavuşan Karabağ'ın yeniden inşası tüm hızıyla devam ediyor. Havalimanları, yollar, köprüler, konutlar, okullar, hastaneler yapılıyor. Hayat hızla normale dönüyor. Türkiye- Azerbaycan kardeşliği savaş ve barış zamanında her tür zorluğu aşacak güçtedir. Hamdolsun" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)