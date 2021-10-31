Üye Girişi
DESTİCİ: ASGARİ ÜCRETLİMİZ ENFLASYONA EZİLMESİN - Son Dakika

DESTİCİ: ASGARİ ÜCRETLİMİZ ENFLASYONA EZİLMESİN

31.10.2021 17:15

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Asgari ücret de bir yıllık değil, 6 aylık olarak belirlensin.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Asgari ücret de bir yıllık değil, 6 aylık olarak belirlensin. Asgari ücretlimiz enflasyona ezilmesin' dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde partisinin kongresine katıldı. Kongrede konuşan Destici, 'Her yıl, yıl sonuna doğru asgari ücret tespit komisyonu bir araya gelir. İşçi, işveren, hükümet toplanır ve yıllık bir asgari ücret belirlenir. Biz son 3 yılda yapılan tüm artışlarda BBP olarak önceden teklifte bulunduk ve bu tekliflerimiz de tuttu. Mesela biz 2019'da 2 bin 20 TL dedik ve rakam 2 bin 20 TL olarak açıklandı. Biz bunu bütçe artışı oranına göre söyledik. Yani bütçe ne kadar artıyorsa, yüzde 30 mu, yüzde 40 mı artmış' Bunun olduğu gibi asgari ücretliye verilmesi lazım. Bir kere bunda asla taviz olmaması lazım. Şu anda 2 bin 800 küsur TL. Ama işçi bunu ocak ayında almaya başladı. Şimdi geldik ekim ayına. İşçimiz halen 2 bin 800 TL alıyor. Ama doğal gaz, elektrik, su, et, süt, yumurta, yoğurt, ayakkabı, elbise, çocuğun defteri, kitabı, neredeyse yüzde 25-30 artmış. Peki aynı maaşı alan bir asgari ücretli aile ekonomisini nasıl çevirecek? Onun için biz buna bir çözüm bulunmalı diyoruz? diye konuştu.

'6 AYLIK ZAM YAPILSIN'

Asgari ücretliye yıllık değil, 6 aylık zam yapılmasını öneren Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Mesela memurlarımız ve diğer işçi kesimimiz, yani toplu sözleşmeye dahil olanların 6 ayda bir ücretleri yenileniyor. Bir de enflasyon farkı veriliyor. Biz de diyoruz ki, bu yıldan itibaren asgari ücret de bir yıllık değil, 6 aylık olarak belirlensin. Asgari ücretlimiz enflasyona ezilmesin. Bu teklifimizi daha önce de yaptık. Bunu mecliste de dile getiriyoruz. Toplanacak olan asgari ücret komisyonunun tüm taraflarına da bunu yazılı olarak teklif edeceğiz.?

DESTİCİ: ASGARİ ÜCRETLİMİZ ENFLASYONA EZİLMESİN
DESTİCİ: ASGARİ ÜCRETLİMİZ ENFLASYONA EZİLMESİN
DESTİCİ: ASGARİ ÜCRETLİMİZ ENFLASYONA EZİLMESİN
DESTİCİ: ASGARİ ÜCRETLİMİZ ENFLASYONA EZİLMESİN
DESTİCİ: ASGARİ ÜCRETLİMİZ ENFLASYONA EZİLMESİN
DESTİCİ: ASGARİ ÜCRETLİMİZ ENFLASYONA EZİLMESİN
DESTİCİ: ASGARİ ÜCRETLİMİZ ENFLASYONA EZİLMESİN
DESTİCİ: ASGARİ ÜCRETLİMİZ ENFLASYONA EZİLMESİN

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Asgari Ücret, işçi, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DESTİCİ: ASGARİ ÜCRETLİMİZ ENFLASYONA EZİLMESİN - Son Dakika


Son Dakika

Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntülere büyük tepki yağıyor 17:28 Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntülere büyük tepki yağıyor Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit düştü 16:54 Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit düştü Böylesi görülmedi! Metrodaki yolculara asit döküp yakmaya çalıştı, 1'i ağır 15 yaralı var 16:35 Böylesi görülmedi! Metrodaki yolculara asit döküp yakmaya çalıştı, 1'i ağır 15 yaralı var
Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş 16:18 Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş Alanyaspor'un yıldızı Cristian Borja, zincirleme trafik kazası geçirdi 16:08 Alanyaspor'un yıldızı Cristian Borja, zincirleme trafik kazası geçirdi Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi 15:32 Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi
Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu 15:29 Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu 13:28 Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu

Son Dakika Haberleri
16:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'dan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:53 Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit düştü
16:53 Barcelona'nın yıldızından kötü haber! Alaves maçında fenalaşan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu
16:35 Böylesi görülmedi! Metrodaki yolculara asit döküp yakmaya çalıştı, 1'i ağır 15 yaralı var
16:32 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
16:19 Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş
16:09 Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor
16:07 Alanyaspor'un yıldızı Cristian Borja, zincirleme trafik kazası geçirdi
16:06 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
15:46 Kırmızı kartlar bir türlü inmedi! Hikmet Karaman galibiyete rağmen istifaya çağırıldı
Fatih Terim'den sürpriz forvet tercihi! Galatasaray-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler belli oldu Fatih Terim'den sürpriz forvet tercihi! Galatasaray-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler belli oldu         
17:49
Kuyumcu raflarındaki sahte altınlar kaldırılıyor! Bu yasakla vatandaşın kandırılması önlenecek Kuyumcu raflarındaki sahte altınlar kaldırılıyor! Bu yasakla vatandaşın kandırılması önlenecek         
17:05
Barcelona'nın yıldızından kötü haber! Alaves maçında fenalaşan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu Barcelona'nın yıldızından kötü haber! Alaves maçında fenalaşan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu         
16:53
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor         
16:09
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu         
15:38
Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım         
15:31
Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi         
13:29
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı         
13:10
ABD Başkanı Biden, ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapladı: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz         
13:09
Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı         
13:07
Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor         
10:31
Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü         
10:25
Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar         
17:27
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2021 17:55:10. #1.12#
SON DAKİKA: DESTİCİ: ASGARİ ÜCRETLİMİZ ENFLASYONA EZİLMESİN - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement