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DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI BABACAN, MERSİN'DE - Son Dakika

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI BABACAN, MERSİN'DE

15.10.2021 16:11

DEMOKRASİ ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Mersin İl Kongresi'ne katıldı.

DEMOKRASİ ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Mersin İl Kongresi'ne katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresine katılmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente geldi. Partilileri tarafından karşılanan Babacan, Kongre ve Sergi Sarayı'na geçerek il kongresine katıldı. Kongrede partililerine seslenen Babacan, "Ben ülkemizin ilk Avrupa Birliği Bakanı ve ilk baş müzakerecisiyim. Daha sonra bu ülkenin Dışişleri Bakanı olma gururunu yaşadım. 2009 yılında görevimi teslim ettim. Türkiye'nin en başarılı yıllarında, en itibarlı yıllarında bir ülkenin itibarının nasıl sonuç aldığını, itibarlı ve güvenilir bir ülke olmanın dünyada nasıl ses getirdiğini bizzat yaşadım. Deva Partisi gelecek ve ülkemiz tüm dünyada yeniden ayağa kalacak. Dimdik, onurlu şekilde yürüyecek, en itibarlı ülke olacak. Biz dış politikada barışın sözcüsü olacağız, düşmanları azaltıp dostları çoğaltacağız. Günübirlik hesaplarla değil, ülkemizin uzun vadeli çıkarlarına göre hareket edeceğiz. Türkiye sadece bir askeri güç değil aynı zamanda akıllı güç olacak. Ülkemizi tekrar güvenilir ve barışa katkı sunan uluslararası aktör yapacağız" dedi.

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI BABACAN, MERSİN'DE
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI BABACAN, MERSİN'DE
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI BABACAN, MERSİN'DE
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI BABACAN, MERSİN'DE

Togo Cumhuriyeti, Sergi Sarayı, Deva Partisi, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI BABACAN, MERSİN'DE - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI BABACAN, MERSİN'DE - Son Dakika
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