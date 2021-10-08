Üye Girişi
BABACAN: 6 SİYASİ PARTİ OLARAK 'GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM' ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ - Son Dakika

BABACAN: 6 SİYASİ PARTİ OLARAK 'GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM' ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ

08.10.2021 18:17
BABACAN: 6 SİYASİ PARTİ OLARAK 'GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM' ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Muhalefetteki 6 siyasi parti olarak güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine çalışıyoruz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Muhalefetteki 6 siyasi parti olarak güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine çalışıyoruz. İktidar olduğumuzda Anayasanın bazı maddelerinde değişiklik yaparak bu sisteme geçeceğiz" dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Osmangazi İlçe Kongresi'ne katılmak için Bursa'ya geldi. Programına Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret ederek başlayan Babacan, esnaf ziyaretleriyle devam etti. Nilüfer'deki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde cuma namazını kılan Babacan, iş insanı Mehmet Göçmen'in annesi Yıldız Göçmen'in cenaze törenine de katıldı. Daha sonra Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ne gelen Babacan, partisinin 1. Olağan Osmangazi İlçe Kongresi'ne katıldı.

Bir yıl içinde 60 kadar şehir gezdiğini söyleyen Babacan, "Genç nüfus için tutulan bir istatistik vardır. Bu istatistik, 'ne eğitimde ne de işte' olanlarla ilgilidir. Yani, eğitim hayatından ayrılmış, ancak iş hayatına da girmemiş gençlerin sayısıdır bu. Bu yılın ikinci çeyreğine göre ne eğitimde ne çalışma hayatında olan kaç genç var, biliyor musunuz? 2 milyon 805 bin. İki milyon sekiz yüz beş bin. Bu TÜİK'in rakamı" diye konuştu.

Türkiye'nin şu aşamada bir yönetim sistemi değişikliğine ve topyekun bir yönetim zihniyeti değişikliğine ihtiyacı olduğunu savunan Babacan "Muhalefetteki 6 siyasi parti olarak güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine çalışıyoruz. İktidar olduğumuzda Anayasanın bazı maddelerinde değişiklik yaparak bu sisteme geçeceğiz" dedi.

Kongrede DEVA Partisi Osmangazi İlçe Başkanlığı'na Yasin Gök seçildi. Babacan, kongrenin ardından yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

BABACAN: 6 SİYASİ PARTİ OLARAK 'GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM' ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ
BABACAN: 6 SİYASİ PARTİ OLARAK 'GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM' ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ
BABACAN: 6 SİYASİ PARTİ OLARAK 'GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM' ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ
BABACAN: 6 SİYASİ PARTİ OLARAK 'GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM' ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ
BABACAN: 6 SİYASİ PARTİ OLARAK 'GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM' ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ
BABACAN: 6 SİYASİ PARTİ OLARAK 'GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM' ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ
BABACAN: 6 SİYASİ PARTİ OLARAK 'GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM' ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ
BABACAN: 6 SİYASİ PARTİ OLARAK 'GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM' ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ
BABACAN: 6 SİYASİ PARTİ OLARAK 'GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM' ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ
BABACAN: 6 SİYASİ PARTİ OLARAK 'GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM' ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ
BABACAN: 6 SİYASİ PARTİ OLARAK 'GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM' ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ
BABACAN: 6 SİYASİ PARTİ OLARAK 'GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM' ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ
BABACAN: 6 SİYASİ PARTİ OLARAK 'GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM' ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ
BABACAN: 6 SİYASİ PARTİ OLARAK 'GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM' ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ

Togo Cumhuriyeti, Deva Partisi, Osmangazi, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BABACAN: 6 SİYASİ PARTİ OLARAK 'GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM' ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 201 yeni vaka tespit edildi 19:58 Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 201 yeni vaka tespit edildi Dünya yıldızı 30 futbolcu, en prestijli ödül için yarışacak! Eski Fenerbahçeli de listede 19:48 Dünya yıldızı 30 futbolcu, en prestijli ödül için yarışacak! Eski Fenerbahçeli de listede İntihara kalkışan adamı 5 yaşındaki kızı ikna etti 19:26 İntihara kalkışan adamı 5 yaşındaki kızı ikna etti
Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış 19:02 Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz 18:42 Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memuruna ağırlaştırılmış müebbet istemi 18:32 Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memuruna ağırlaştırılmış müebbet istemi
Hakkında cinsel taciz soruşturma başlatılan Esra Ersoy'dan karşı hamle 17:57 Hakkında cinsel taciz soruşturma başlatılan Esra Ersoy'dan karşı hamle Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz 17:08 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz

Son Dakika Haberleri
18:46 İngiltere maçı öncesi korkutan yangın! VAR monitörü havaya uçtu
18:45 Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı
18:20 "Polisin uyuşturucu tutanağını sildireceğiz" deyip 500 bin dolar talep eden iki şüpheli yakayı ele verdi
18:06 Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak
18:04 Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim
17:47 Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi
17:45 Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı
17:44 Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim
17:30 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 8 Ekim 2021
17:07 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz
Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler! Türkiye'nin Norveç karşısındaki ilk 11'i belli oldu Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler! Türkiye'nin Norveç karşısındaki ilk 11'i belli oldu         
20:18
Afganistan'daki cami saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi Afganistan'daki cami saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi         
19:54
Taksi sürücüsü, trafikte tartışıp takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı Taksi sürücüsü, trafikte tartışıp takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı         
19:33
Hollanda medyası Türk SİHA'larının yeni müşterisini yazdı: Sıradaki ülke Litvanya Hollanda medyası Türk SİHA'larının yeni müşterisini yazdı: Sıradaki ülke Litvanya         
19:14
Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı         
18:45
Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı         
18:36
Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak         
18:07
Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi         
17:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti         
15:37
"Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu         
15:09
Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı         
14:44
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 20:29:11. #1.11#
SON DAKİKA: BABACAN: 6 SİYASİ PARTİ OLARAK 'GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM' ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement