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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayacak" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayacak"

05.10.2021 17:46
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'da 7'inci Varşova Güvenlik Forumu kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar Paneli'ne katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'da 7'inci Varşova Güvenlik Forumu kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar Paneli'ne katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'da 7'inci Varşova Güvenlik Forumu kapsamında gerçekleştirilen "Baltık'tan Karadeniz'e: Bölgenin Stratejik Potansiyelini Canlandırmak" başlıklı Bakanlar Paneline katıldı.

Panele, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Olavi Haavisto, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da katıldı.

Panelde soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, son dönemde özellikle Covid-19 salgını gibi toplumların karşı karşıya olduğu tehdit ve zorluklar bulunduğuna dikkat çekerek, ancak bölgede ve ötesinde siber tehditler ve terörizm gibi başka zorluklarla da karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, NATO'nun yeni zorluklara ve tehditlere karşı 10 yıllık yol haritasının Türkiye'ye Baltık bölgeleri dahil doğu ve orta Avrupa ülkeleri ile birçok işbirliği fırsatı sunduğunu ifade etti.

Karadeniz bölgesinin Avrupa'nın güvenliği için kilit bölgelerden biri olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bölgedeki ülkelerle dayanışmanın önemine dikkat çekti. Rusya ile ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'ya karşı çok samimi ve açık bir tutum sergilediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Dışişleri Bakanı Vladimir Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmede de oldukça samimi olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ukrayna ve Gürcistan'a verdiği destek gibi bölgedeki politikalarının açık olduğunu söyledi. Türkiye'nin Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, iki Karadeniz ülkesi olan Ukrayna ve Gürcistan'ı desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

(İHA)

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayacak

Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya, Ukrayna, Kırım, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayacak' - Son Dakika


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