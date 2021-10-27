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Son dakika haberleri | Türkiye, Irak'ın Diyala vilayetindeki terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Türkiye, Irak'ın Diyala vilayetindeki terör saldırısını kınadı

27.10.2021 11:35
Son dakika haberleri | Türkiye, Irak'ın Diyala vilayetindeki terör saldırısını kınadı

Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Diyala vilayetindeki bir köye, terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Diyala vilayetindeki bir köye, terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Diyala vilayetinde DEAŞ'lı teröristlerce dün gece düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının, büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Irak halkı ile hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Terör, DEAŞ, Irak, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Türkiye, Irak'ın Diyala vilayetindeki terör saldırısını kınadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Türkiye, Irak'ın Diyala vilayetindeki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
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