Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Diyala vilayetindeki bir köye, terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Diyala vilayetinde DEAŞ'lı teröristlerce dün gece düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının, büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Irak halkı ile hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.