DP Genel Başkanı Uysal, ilçe başkanlığı açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde partisinin ilçe teşkilat binası açılış törenine katıldı.

Uysal, Kasımpaşa mahallesindeki ilçe teşkilat binası açılışında, doğdukları topraklarda insanların huzur ve güven içinde, anaların, babaların, evlatlarının geleceğinden emin olduğu bir Türkiye ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Önlerinde büyük mesuliyetleri olduğunu belirten Uysal, "Geçmişten bugüne 70 yılı aşan bir hareket olarak Türkiye'nin tarihi içinde büyük vazifeler gördük. Büyük liderler, büyük devlet adamları çıkardık. Bugün de yeniden hürriyetçi demokrasiye inanan demokratlar olarak Demokrat Parti'den Adalet Partisi'ne Doğru Yol Partisi'nden Anavatan Partisi'ne bugün kök hücrede buluşmuş insanlar olarak yeniden milletin önünde hayra anahtar olacağı, eli olacağız. Şerre kilit olacağı eli olacağız." diye konuştu.

Birtakım ortak paydalara ihtiyaçlarının olduğunu kaydeden Uysal, "Bugün bütün isnatlarına, iftiralarına rağmen insanlarımızın kantarı belinde kimin ne yaptığını ne iddiayla geldiğini ne icraat yaptığını ölçüyor, biçiyor. Bunun değerlendirmesini elbette sandığın başında yapacaktır." dedi.

Meselelerinin sadece tenkit etmek olmadığını dile getiren Uysal, "Biz bu ülkede yeniden tarımdan başlayarak yeniden bir stratejik alan olarak benimsemek durumundayız. Zaman zaman bizim geleneğimiz köylünün, çiftçinin partisi diye itham edilir. Çok şükür köylünün partisiyiz, çiftçinin partisiyiz." ifadesini kullandı.

Açılışta yer alan Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da açılışı yapılan parti teşkilatının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından dua edildi. Uysal ve beraberindekiler daha sonra açılışı yapılan teşkilatı ziyaret etti. Burada Uysal'a hediye takdim edildi.

Uysal, açılış töreninin ardından ilçede bulunan esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.