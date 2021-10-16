Duran; "Filyos Vadisi Türkiye'nin gözbebeği" - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi Çaycuma İlçe yönetimi ilçede görev yapan yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileri ve yöneticileri ile bir araya geldi.

MHP Çaycuma İlçe Başkanı Mustafa Kaplan ve yönetimi partinin projeleri ve birlik, beraberlik konusunda açıklamalar da bulundu. Siyasi İşlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Duran, Filyos'un önemine dikkat çekti. Duran, " Organize Sanayi Bölgesi'nde bir çok fabrikamız var. Bu fabrikalarda AR-GE'lerle çalışmalar yapabilir miyiz? AR-GE çalışmamızda buradaki insanlarımızı ve çocuklarımızı, gençlerimizi nasıl değerlendirebiliriz noktasında hizmet aşkıyla bir yola çıktık. Çaycuma siyasetinde tabi ki de yerelden ulusala giden bir sirkülasyon var. Ama öncelikle bizim köylerde bulunan yerelde bulunan gençlerimizin göçebe bir hayat yaşamamasını sağlamak için bir yapı oluşturmamız lazım. Bugün Çaycuma, Türkiye'nin dört bir yanından Filyos Vadi Projesiyle beraber gözü üzerinde bir bölgedir. Peki gözü üzerinde olan bir bölge olarak Çaycuma'nın yereli, Çaycuma sanayicileri, Çaycuma için neler yapıyor. Aslında dışarından gelen yatırımcıların katma değerleri daha fazla, yoksa Çaycumalı olarak biz burada daha iyi bir faaliyet gösteriyoruz bunun fizibilitesini yapıp, daha farklı bir noktayı Allah'ın izini ile Çaycuma'da var etmeye çalışıyoruz. Şuan yapmış olduğumuz araştırmalar, yapmış olduğumuz fizibiliteler sonucunda Çaycuma bölgesinde ve Filyos vadi bölgesinde Filyos bölgesinde yapılanabilecek fabrikalarla birlikte, bu fabrikalarda yapılabilecek endüstriyel yapılar var olabilecek projeler içerisinde gençlerimiz için yapılabilecek politikalar yürütmek kararı aldık. Bu politikaları hem kendi içerimizde, hem de burada bulunan yerel yönetimlerle beraber faaliyetler göstererek belirli bir noktaya taşımak neticesinde elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

(Gülcan Çolak/İHA)