Edremit'te havai fişek kullanımı yasaklandı - Son Dakika

Van'ın Edremit ilçesinde hava fişek kullanımı yasaklandı.

Edremit Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısının ilk oturumu Belediye Başkanı İsmail Say başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda görüşülen, ilçe genelinde havai fişek kullanımının yasaklanması maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Say, belediye olarak insan ve doğa haklarına her zaman saygılı olduklarını belirtti.

Gürültü ve çevre kirliliğine neden olan havai fişeklerin bir çok olumsuzluğu beraberinde getirdiğini aktara Say, "Havai fişekler, içerdikleri kimyasal maddelerin patlaması sonrasında insan, hayvan ve bitkilerle birlikte tüm canlı yaşamını tehdit ediyor. Göç dönemlerinde gece patlatılan havai fişekler, küçük kuşlara zarar veriyor. Ekolojik dengeyi bozan havai fişekler, gerek düştüğü yerde yangın çıkarma riski oluşturmakta, gece atıldığında da kuşların karanlıkta yönlerini bulamamasına ve ölümlere neden olmakta. Bu nedenle havai fişek kullanımının yasaklanması konusunu gündeme getirdik. Canlıların yaşama hakkına saygılı olmayı ilke edindik." diye konuştu.