Son dakika haber: Eski Bakanlar Eker ve Dinçer Malatya'da - Son Dakika

Bir takım ziyaretler için Malatya'ya gelen AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer Battalgazi ilçesindeki tarihi mekanları gezdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir takım ziyaretler için kente gelen Eker ile Dinçer, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Battalgazi'deki tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve iş adamı Adnan Başdemir'in eşlik ettiği gezide, ilçeyi yakından tanıma fırsatı bulan Eker ve Dinçer, ilk olarak 1637 tarihinde Osmanlı Padişahı Dördüncü Murat'ın silahtarı Bosnalı Mustafa Paşa tarafından yaptırılan, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nı ziyaret etti.

Kervansaray hakkında Güder'den bilgiler Eker ve Dinçer, daha sonra Eski Malatya Mahalle Yaşam Müzesi'ni gezdi.

Ardından Kanlı Kümbet ve diğer tarihi mekanları gezen Eker ve Dinçer, son olarak 7 bin yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesinde bulunan Arslantepe Höyüğü'nü yakından inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güder, ilçeyi ziyaretlerinden dolayı Eker ve Dinçer'e teşekkür etti.

Eker ise kentin dünya kayısı başkentini gezme fırsatı bulduklarını ve Arslantepe Höyüğü'nden kervansarayına, Poyraz Konağı'ndan Kanlı Kümbetine kadar birçok tarihi mekanı gördüklerinin belirtti.

Güder, ziyaret sonunda misafirlerine Malatya kayısısı hediye etti.