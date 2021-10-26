Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Zengilan'da Akıllı Tarım Kampüsü'nün temelini attı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte Zengilan'da Türkiye'nin de katkılarıyla inşa edilecek olan Akıllı Tarım Kampüsü'nün temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Zengilan'da Türkiye'nin de katkılarıyla inşa edilecek olan Akıllı Tarım Kampüsü'nün temel atma törenine katıldı.

Erdoğan, daha sonra Karabağ'daki ilk "Akıllı köy" projesinin gerçekleştirildiği Zengilan'ın "Ağalı" köyüne geçecek ve Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak.

İki lider resmi törenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirecek ve basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan'a Azerbaycan ziyaretinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu eşlik ediyor.

(Kamil Nadirli/İHA)