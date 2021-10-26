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Son dakika haberi! Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın savcıyı görevden alma talebi reddedildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın savcıyı görevden alma talebi reddedildi

26.10.2021 13:35
Son dakika haberi! Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın savcıyı görevden alma talebi reddedildi

Son dakika haberi: Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın, görevde olduğu dönemdeki yolsuzluklarla ilgili devam eden davasının Başsavcısı Billy Downer'ı görevden alma talebi reddedildi.

Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın, görevde olduğu dönemdeki yolsuzluklarla ilgili devam eden davasının Başsavcısı Billy Downer'ı görevden alma talebi reddedildi.

Güney Afrika'da 2009-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı olan Jacob Zuma hakkında görevde olduğu dönemdeki yolsuzluklarla ilgili soruşturma devam ediyor. İktidardaki Afrika ulusal Kongresi tarafından 2018'de görevden alınan Zuma, son olarak kendisine karşı önyargılı olduğu iddiasıyla davanın Başsavcısı Billy Downer'ın görevden alınmasını talep etmişti. Pietermaritzburg Yüksek Mahkemesi, Zuma'nın savcının değiştirilmesine yönelik talebini reddetti. Yargıç Piet Koen söz konusu karara ilişkin yaptığı açıklamada, Zuma'nın özel talebinin reddedildiğini belirterek, "Çok uzun süredir ortalıkta dolanan bu meselenin makul bir şekilde mümkün olan en kısa sürede çözülmesi tüm tarafların 'sanık ve kamuoyunu temsil eden devletin' açıkça menfaatinedir" dedi.

İktidardaki 10 yılı skandallarla gölgelenen Zuma da talebine ilişkin karar verilirken mahkemede hazır bulundu. Koyu renk bir takım elbise giyen ve kırmızı kravat takan Zuma, Yargıç Koen kararını okurken sessiz kaldı.

Öte yandan, Zuma'nın yargılamasının ne zaman yapılacağı henüz kararlaştırılmazken, kamu ve sanığın avukatlarının konuyu tartıştığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Güney Afrika'da 2009-2018 yılları arasında cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Jacob Zuma, görevde olduğu dönemdeki yolsuzluklarla ilgili soruşturmada iş birliği yapmayı reddettiği ve mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle 29 Haziran'da 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Estcourt Cezaevi'nde 15 aylık hapis cezasını çeken Zuma, geçtiğimiz Ağustos ayında gözlem için gönderildiği hastanede nedeni açıklanmayan bir ameliyat geçirmiş, planlanan daha fazla operasyon için ise hastanede kalmıştı. Ameliyatın ardından hastanede iyileşmeyi bekleyen Zuma, temmuz ayında Güney Afrika Anayasa Mahkemesinden kendisine verilen cezanın aşırı olduğunu ve hapishanenin sağlığını ve hayatını tehlikeye atacağını savunarak cezasının temyiz edilmesini talep etmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın temyiz talebini değerlendirmek üzere toplanan Anayasa Mahkemesinden ise Zuma'nın talebine ret kararı gelmişti. Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, doğru prosedürlerin izlenmemesi ve Zuma'nın bir ceza davasında olduğu gibi temyiz hakkı olmaması nedeniyle cezasının geri çekilmesi talebinin çoğunluk kararı ile reddedildiği ifade edilmişti. Zuma daha sonra, kendisine karşı önyargılı olduğu iddiası ile davanın Başsavcısı Billy Downer'ın görevden alınmasını talep etmişti.

-İHA-

Son dakika haberi! Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın savcıyı görevden alma talebi reddedildi
Son dakika haberi! Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın savcıyı görevden alma talebi reddedildi
Son dakika haberi! Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın savcıyı görevden alma talebi reddedildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın savcıyı görevden alma talebi reddedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın savcıyı görevden alma talebi reddedildi - Son Dakika
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