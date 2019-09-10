Politika faizi yüzde 17'lere çekilebilir
1 saat önce
Ekonomistler, Para Politikası Kurulu'nun perşembe günkü toplantısında politika faizinin 250-275 baz puan arasında düşürüleceğini tahmin ediyor.
Ekonomistler, Para Politikası Kurulu'nun perşembe günkü toplantısında politika faizinin 250-275 baz puan arasında düşürüleceğini tahmin ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:15
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