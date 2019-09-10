Son Dakika Haberleri: Politika faizi yüzde 17'lere çekilebilir
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Politika faizi yüzde 17'lere çekilebilir

1 saat önce

Ekonomistler, Para Politikası Kurulu'nun perşembe günkü toplantısında politika faizinin 250-275 baz puan arasında düşürüleceğini tahmin ediyor.

Politika faizi yüzde 17'lere çekilebilir, System.String[]

Ekonomistler, Para Politikası Kurulu'nun perşembe günkü toplantısında politika faizinin 250-275 baz puan arasında düşürüleceğini tahmin ediyor.

Para Politikası Kurulu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:15 
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