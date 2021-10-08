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Fransa'dan Afrika'ya 30 milyon euroluk demokrasi fonu - Son Dakika

Fransa'dan Afrika'ya 30 milyon euroluk demokrasi fonu

08.10.2021 21:52
Fransa'dan Afrika'ya 30 milyon euroluk demokrasi fonu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa-Afrika Zirvesi'nde Afrika kıtasındaki demokrasi değişiminin aktörlerini desteklemek için 30 milyon euroluk bir fon oluşturulacağını ve Fransa tarafından yağmalanan 26 sanat eserinin ekim sonunda Benin'e iade edeceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa- Afrika Zirvesi'nde Afrika kıtasındaki demokrasi değişiminin aktörlerini desteklemek için 30 milyon euroluk bir fon oluşturulacağını ve Fransa tarafından yağmalanan 26 sanat eserinin ekim sonunda Benin'e iade edeceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın güneyinde bulunan Montpellier şehrinde düzenlenen Fransa-Afrika Zirvesi'ne başkanlık ederek Fransa ile Afrika kıtası ülkeleri arasındaki bağ hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Macron, sivil toplum kuruluşlarından seçilen 12 genç tarafından Akdeniz'deki göçmenlerin akıbeti, Benin'de yağmalanan sanat eserlerinin iadesi ve Mağrip vatandaşlarına yönelik vize sayılarının azaltılması gibi konular hakkında soru yağmuruna tutuldu.

DEMOKRASİ İÇİN 30 MİLYON EUROLUK FON

Macron, Afrika kıtasındaki demokrasi değişiminin aktörlerini desteklemek amacıyla, 3 yıl içinde 30 milyon euroluk yeni bir fon oluşturulacağını duyurdu. Bu fonun Afrikalı, Fransız ve Fransız-Afrikalı bağımsız sivil toplum temsilcilerinden oluşan bir komite tarafından yönlendirileceği belirtildi.

ÇALINAN 26 SANAT ESER İADE EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın sömürge döneminde 1892'de Abomey Sarayı'ndan yağmalanan "Behanzin Hazineleri" adlı 26 parçadan oluşan tarihi sanat eserinin ekim sonunda Benin'e iade edeceğini açıkladı. Macron, sergilere ev sahipliği yapmak ve eserlerin dolaşımını teşvik etmek için Fransa Kültür Bakanlığının himayesinde 3 yıl için 300 bin euro tahsis edileceğini ekledi.

AFRİKA DÜNYALARI VE DİASPORA EVİ

Macron, Kamerunlu siyaset bilimci ve tarihçi Achille Mbembe başkanlığında Afrika Dünyaları ve Diaspora Evi'nin kurulacağını açıkladı. Kurumun hedefinin, kültürel, fikir, araştırma ve girişimcilik tartışmalarını teşvik etmek olacağı belirtildi. Ek olarak Fransa ve Afrika arasında, özellikle çift diploma konusunda öğrencilerin çapraz hareketliliğini teşvik etmek için bir sistem uygulanacağı aktarıldı.

Öte yandan Zirveye, 54 ülkeden 3 bine yakın aktivist ve sivil toplum örgütü katılırken, 1973'ten bu yana Afrika-Fransa Zirvesi'ne ilk kez Afrika ülkelerinden hiçbir devlet başkanı katılmadı. Tamamen gençlere yönelik organize edilen bu zirvede, Afrika ve Fransa'dan yüzlerce genç girişimci, sanatçı, araştırmacı, sporcu, öğrenci ve aktivist, girişimcilik ve yenilik, yükseköğrenim ve araştırma, kültür ve spor temalarını müzakere etmek için bir araya geldi.

(Melike Yazır/İHA)

Fransa'dan Afrika'ya 30 milyon euroluk demokrasi fonu
Fransa'dan Afrika'ya 30 milyon euroluk demokrasi fonu
Fransa'dan Afrika'ya 30 milyon euroluk demokrasi fonu
Fransa'dan Afrika'ya 30 milyon euroluk demokrasi fonu
Fransa'dan Afrika'ya 30 milyon euroluk demokrasi fonu
Fransa'dan Afrika'ya 30 milyon euroluk demokrasi fonu

Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı, Fransa, Afrika, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'dan Afrika'ya 30 milyon euroluk demokrasi fonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'dan Afrika'ya 30 milyon euroluk demokrasi fonu - Son Dakika
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