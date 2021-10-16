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Son dakika! Fransa tarihinde bir ilk: Cumhurbaşkanı Macron yüzlerce Cezayirlinin öldürüldüğü katliamın 60. yıldönümünü törenine katıldı - Son Dakika

Son dakika! Fransa tarihinde bir ilk: Cumhurbaşkanı Macron yüzlerce Cezayirlinin öldürüldüğü katliamın 60. yıldönümünü törenine katıldı

16.10.2021 19:06

Son dakika habere göre - Fransa tarihinde bir ilk: Cumhurbaşkanı Macron yüzlerce Cezayirlinin öldürüldüğü katliamın 60. yıldönümünü törenine katıldı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yüzlerce Cezayirlinin polis tarafından katledilmesinin 60. yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine katıldı.

- Fransa tarihinde bir ilk: Cumhurbaşkanı Macron yüzlerce Cezayirlinin öldürüldüğü katliamın 60. yıldönümünü törenine katıldı

PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yüzlerce Cezayirlinin polis tarafından katledilmesinin 60. yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine katıldı. Böylelikle Fransa tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı 1961 katliamı için düzenlenen törenlere katılmış oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'in batısında bulunan Nanterre kentinde Cezayirlinin polis tarafından katledilmesinin 60. yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törene, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katılması ile ülke tarihinde bir ilk yaşandı. Fransa tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı 1961'deki katliamın yıldönümünü kutlamalarına katılmış oldu. Macron söz konusu katliamın yaşandığı yerlerden biri olan Seine Nehri'nin Bezons Köprüsü kıyısına çelenk bıraktı. Törende 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan Macron, daha sonra kurbanların yakınlarıyla görüştü.

"İşlenen suçlar Cumhuriyet için affedilemez"

Elysee Sarayı tarafından anma törenine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Paris Polis Müdürü Maurice Papon'un yetkisi altında o gece işlenen suçlar Cumhuriyet için affedilemez" ifadesi kullanıldı. Fransa'nın söz konusu katliamda belirlenen sorumluluklarını kabul ettiği kaydedilen açıklamada, bu kabulün her şeyden önce kendine sonra da Cezayir savaş suçlarının bedenlerini ve ruhlarını yaraladığı herkese borçlu olduğu beyan edildi.

Yüzlerce Cezayirlinin katledildiği "17 Ekim 1961 Katliamı"

17 Ekim 1961'de yerel saatle 20.30'dan sonra Cezayirlilerin sokağa çıkma yasağını protesto etmek ve Cezayir bağımsızlık savaşını desteklemek için başkent Paris'te barışçıl bir gösteri düzenlenmişti. Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı gösteride, Paris Polis Müdürü Maurice Papon'un talimatı üzerine Fransız polisi yüzlerce Cezayirliyi katletmiş ve bedenlerini Seine Nehri'ne atmıştı. Binlerce kişinin yaralandığı ve yaklaşık 12 bin kişinin gözaltına alındığı olaylarda 300'den fazla Cezayirlinin katledildiği tahmin ediliyor.

Fransa ve Cezayir arasında diplomatik kriz

Fransa ve Cezayir arasındaki diplomatik kriz geçtiğimiz Eylül ayının sonlarından bu yana devam ediyor. Fransa'nın Cezayir, Tunus ve Fas vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması getirmesinin ardından Cezayir, Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi François Gouyette'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak tek taraflı olarak nitelendirdiği karara tepki göstermişti. Cezayir tarihinin Fransa'ya nefret besleme üzerine yazıldığını iddia eden Macron'un "Fransız kolonizasyonundan önce Cezayir ulusu var mıydı?" sözlerinin ardından iki ülke arasında gerilim yeniden tırmanmıştı. Cezayir söz konusu açıklamalara, Paris'teki Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u derhal ülkeye çağırarak ve Cezayir hava sahasını Fransa'ya ait askeri uçaklara kapatarak tepki göstermişti. Macron daha sonra Fransa ve Cezayir arasındaki gerginliği hafifletmek için diyalog çağrısında bulunmuştu.

Son dakika! Fransa tarihinde bir ilk: Cumhurbaşkanı Macron yüzlerce Cezayirlinin öldürüldüğü katliamın 60. yıldönümünü törenine katıldı
Son dakika! Fransa tarihinde bir ilk: Cumhurbaşkanı Macron yüzlerce Cezayirlinin öldürüldüğü katliamın 60. yıldönümünü törenine katıldı
Son dakika! Fransa tarihinde bir ilk: Cumhurbaşkanı Macron yüzlerce Cezayirlinin öldürüldüğü katliamın 60. yıldönümünü törenine katıldı
Son dakika! Fransa tarihinde bir ilk: Cumhurbaşkanı Macron yüzlerce Cezayirlinin öldürüldüğü katliamın 60. yıldönümünü törenine katıldı
Son dakika! Fransa tarihinde bir ilk: Cumhurbaşkanı Macron yüzlerce Cezayirlinin öldürüldüğü katliamın 60. yıldönümünü törenine katıldı
Son dakika! Fransa tarihinde bir ilk: Cumhurbaşkanı Macron yüzlerce Cezayirlinin öldürüldüğü katliamın 60. yıldönümünü törenine katıldı

Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı, Fransa, Polis, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Fransa tarihinde bir ilk: Cumhurbaşkanı Macron yüzlerce Cezayirlinin öldürüldüğü katliamın 60. yıldönümünü törenine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Fransa tarihinde bir ilk: Cumhurbaşkanı Macron yüzlerce Cezayirlinin öldürüldüğü katliamın 60. yıldönümünü törenine katıldı - Son Dakika
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