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Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu

04.06.2021 11:47

BBC Spikeri Shaun Ley'in sunduğu politika haberleri televizyon ekranlarda ciddi bir imaj çiziyordu. Ley'in bülteni şortla sunması ise sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar ''Durum o kadar da ciddi değil'' yorumu yaparken, bir kullanıcı ''Üzerinde pantolon olmadığını fark ettiğimde kasvetli haberleri okuyordu'' diyerek kahkahalarla güldüğünü söyledi.

Londra'da hava sıcaklarının artması 51 yaşındaki spiker Shaun Ley'i de etkiledi. Ley, belden yukarısında ceket ve kravatıyla alışılmış bir görüntü çiziyordu ancak izleyenlerin gözünden şort giydiği anların ortaya çıkması sosyal medyada viral olmasına neden oldu.

"SAKİNLİĞİNİ ŞORT GİYEREK Mİ KORUYOR?"

Koronavirüs seyahat kurallarını ve politika haberlerini sunarken oldukça ciddi görünen Ley için bir Twitter kullanıcısı, ''BBC haber spikeri Shaun Ley şort giyerek mi sakinliğini koruyor, bunu izleyicilerin öğrenmesi mi gerekiyordu?'' şeklinde soru yöneltti. Başka bir Twitter kullanıcısı, ''Bugün Londra'da hava sıcak (haber odasının bulunduğu Broadcasting House'un bulunduğu yer) bu yüzden şort giyiyor'' yorumunda bulundu.

BBC spikerinin politika haberlerini şortla sunması sosyal medyada gündem yarattı

''ÜZERİ BANKA MÜDÜRÜ, ALTI TATİLCİYE BENZİYORDU''

The Sun gazetesine konuşan Justyna Tosun ise, "Üzerinde pantolon olmadığını fark ettiğimde kasvetli haberleri okuyordu. Durum o kadar da ciddi değilmiş gibi duruyordu. Komikti çünkü belden yukarısı bir banka müdürüne ve belden aşağısı bir tatilciye benziyordu. Bir komedi programından fırlamış gibiydi" dedi.

Ley, Nisan ayında da şort giymiş yine yayına yansımıştı.

Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu

Koronavirüs, Twitter, Londra, Banka, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika Dünya


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