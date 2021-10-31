Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan G20 paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G-20 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde küresel zorlukları ele almak için dünya liderleriyle yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından, İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin İngilizce mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde küresel zorlukları ele almak için dünya liderleriyle yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Altun, Erdoğan'ın, devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına bağlı küresel sorunların üstesinden gelmek için Türkiye'nin diğer ülkelerle birlikte çalışma taahhüdünü yinelediğini vurguladı.

Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin, salgının sonuçlarına müdahalede de üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu, Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Endonezya Devlet Başkanı Joko Vidodo, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin de aralarında bulunduğu liderlere iletmiştir." ifadesini kullandı.

"Aşı programımızda önemli bir ilerleme kaydettik"

Altun, küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi küçülürken Türkiye ekonomisinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği sayesinde son üç çeyrekte kayda değer büyüme gerçekleştirdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, salgın sürecinde ticari sınırlamaları ve korumacı politikaları uygulamaktan kaçınmıştır. Yaklaşık 160 ülkeye tıbbi ekipman ve çeşitli yardımlar göndererek bu kritik süreçte diğer uluslara yardım etmeyi sürdürdük. Diğer yandan ekonomimizin rayında tutulması açısından büyük öneme sahip aşı programımızda önemli bir ilerleme kaydettik. Türkiye aşılamada büyük ilerleme kaydetmekle kalmamış, çok yakında vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak yerli aşısını da geliştirmiştir. G20 ülkeleri, salgının sona ermesi için aşılama programlarıyla az gelişmiş ülkelere yardım etme konusunda daha fazlasını yapmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, G20 gibi önemli platformlarda küresel sorunlara çözüm üretmeye devam etmekte, dünyamızın sorunlarının üstesinden gelmek için gelişmiş ekonomiler ile az gelişmiş ülkeler arasındaki iş birliğinin öneminin altını çizmektedir."