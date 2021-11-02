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İngiltere: "Fransa el koyduğu İngiliz balıkçı teknesini serbest bıraktı" - Son Dakika

İngiltere: "Fransa el koyduğu İngiliz balıkçı teknesini serbest bıraktı"

02.11.2021 11:57
İngiltere:

İngiltere Çevre Bakanı George Eustice, Fransa'nın karasularında izinsiz avlandığı gerekçesiyle el koyduğu İngiliz balıkçı teknesini serbest bıraktığını belirterek, Fransa'nın, balıkçılık krizi nedeniyle uygulayacağı yaptırımları ertelemesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

İngiltere Çevre Bakanı George Eustice, Fransa'nın karasularında izinsiz avlandığı gerekçesiyle el koyduğu İngiliz balıkçı teknesini serbest bıraktığını belirterek, Fransa'nın, balıkçılık krizi nedeniyle uygulayacağı yaptırımları ertelemesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Fransa-İngiltere arasında Brexit sonrası avlanma alanlarına erişim konusundaki balıkçılık krizinde geri adım atıldı. İngiltere Çevre Bakanı George Eustice, Fransa'nın geçtiğimiz hafta çarşamba günü karasularında izinsiz avlandığı gerekçesiyle el koyduğu İngiltere'ye ait balıkçı teknesini serbest bıraktığını açıkladı. Bakan Eustice ayrıca, Fransa'nın, balıkçılık krizi nedeniyle uygulayacağı yaptırımları ertelemesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. İngiliz medyasına konuşan Eustice, "Fransa'nın tehditlerinden geri adım atma kararını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Fransa polisi eşliğinde Le Havre Limanı rıhtımına bağlanan Cornelis Gert Jan adlı trol teknesinin takip verilerine göre, teknenin limandan henüz ayrılmadığı belirtildi.

FRANSA, İNGİLTERE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARI ERTELEDİ

Fransa, Brexit sonrası İngiltere'nin Fransız balıkçılara çok az ruhsat vermesi nedeniyle 2 Kasım'dan itibaren İngiliz balıkçı gemilerinin Fransız limanlarına yüklerini boşaltmasını yasaklama ve kamyonlar üzerindeki gümrük kontrollerinin artırılması gibi yaptırımları erteleme kararı almıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün yaptığı açıklamada, her iki tarafın müzakerecilerinin Brexit sonrası balıkçılık hakları konusundaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için yeni teklifler üzerinde çalışabilmek adına İngiltere'ye yönelik planlanan ticari yaptırımların 1 gün ertelediğini belirtmişti.

İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılan Macron, "Anladığım kadarıyla İngilizler yarın başka tekliflerle bize geri dönecekler. Tüm bunlar üzerinde çalışılacak. Günün sonunda yarın nerede olduğumuzu göreceğiz, işlerin gerçekten değişip değişmediğini göreceğiz" diye konuşmuştu.

İNGİLTERE: "KRİZ, 48 SAAT İÇİNDE ÇÖZÜLMELİ"

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise yaptığı açıklamada, "Fransızlar, Manş Adaları ve balıkçılık endüstrimiz de dahil olmak üzere tamamen mantıksız tehditlerde bulundular ve bu tehditleri geri çekmeleri gerekiyor, aksi takdirde harekete geçmek için AB ile olan ticaret anlaşmamızın mekanizmalarını kullanacağız" ifadelerini kullanmış, sorunun önümüzdeki 48 saat içinde çözülmesi gerektiğini söylemişti.

-İHA-

İngiltere: Fransa el koyduğu İngiliz balıkçı teknesini serbest bıraktı

Balıkçılık, England, Brexit, Fransa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere: 'Fransa el koyduğu İngiliz balıkçı teknesini serbest bıraktı' - Son Dakika


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