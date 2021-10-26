İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth İklim Değişikliği Zirvesi'ne katılmayacak - Son Dakika

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek olan İklim Değişikliği Zirvesi'ne (COP26) katılmayacağı bildirildi.

İskoçya'nın Glasgow kentinde 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan İklim Değişikliği Zirvesi'ne (COP26) İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in katılmayacağı açıklandı. Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in doktorların "dinlenme tavsiyesi" üzerine Glasgow'daki COP26'ya katılmayacağı duyurularak, Kraliçenin doktor tavsiyesine uyarak Windsor Kalesi'nde dinlenmeye devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Majesteleri, 1 Kasım Pazartesi günü COP26'nın Akşam Resepsiyonuna katılmak üzere gideceği Glasgow'a gitmemeye üzülerek karar verdi. Majesteleri resepsiyona katılmadığı için hayal kırıklığına uğradı, ancak zirvede toplanan delegelere bir video mesaj aracılığıyla seslenecek" denildi.

Açıklamada ayrıca, zirveye yalnızca Kraliçe'nin katılım sağlamayacağı belirtilirken, kraliyet ailesinin diğer üyelerinin zirveye katılması bekleniyor.

Saray tarafından yapılan önceki açıklamalarda, Kraliçe Elizabeth'in 1-5 Kasım tarihleri arasında Galler Prensi Charles, Cornwall Düşesi Camilla, Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi Kate ile beraber Glasgow'daki COP26'ya katılacağı aktarılmıştı.

KRALİÇE 8 YIL SONRA İLK KEZ HASTANEDE YATTI

Geçtiğimiz hafta Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in, bazı "ön tetkikler" için hastaneye gittiğini ve 1 geceyi hastanede geçirdiğini duyurmuştu. Saray tarafından yapılan açıklamada, Kraliçenin ertesi gün Windsor Kalesi'ne geri döndüğü ve "moralinin yerinde" olduğu belirtilmişti.

Başkent Londra'nın merkezindeki özel King Edward VII Hastanesi'nde tedavi gören 95 yaşındaki kraliçe, 8 yıl sonra ilk kez hastanede bir gece geçirmiş oldu.

KUZEY İRLANDA SEYAHATİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı etkinliklerde ilk kez baston kullanması ile dikkatleri üzerine çeken Kraliçe Elizabeth, doktor tavsiyesi üzerine 20 Ekim'de Kuzey İrlanda'ya yapacağı ziyareti iptal etmişti. Ülke basınında yer alan haberlerde, Kraliçe'nin kararının korona virüs (Covid-19) ile ilgili olmadığı öne sürülmüştü.

(Aylin Albayrak/İHA)