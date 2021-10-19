Üye Girişi
İran Cumhurbaşkanı Reisi: "İslam ümmeti birlik olmalı" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Reisi: "İslam ümmeti birlik olmalı"

19.10.2021 12:09
İran Cumhurbaşkanı Reisi:

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, İslam ülkeleri ve ümmetin birleşmesi gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, İslam ülkeleri ve ümmetin birleşmesi gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'nın açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Reisi, İslam dünyasının önünde önemli fırsatlar olduğunu belirterek, "İslam ümmeti ortak hedefler doğrultusunda kararlılıkla hareket etmeli ve işbirliğini geliştirmeli. Ümmetin kendisini kapatmaya ve kilitlemeye hakkı yoktur, ümmetin ortak hedefi ise İslam dünyası üzerindeki emperyalist tahakkümü ortadan kaldırmaktır" dedi.

Reisi ayrıca, "İkinci dünya savaşı sonrasında oluşan iki kutuplu dünyada, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte ABD dünyada kendisini tek süper güç olarak gördü. Bugün ise İslam dünyasını kendisi için tehdit olarak görüyor. Bugün bölgede Irak, Afganistan, Suriye, Lübnan ve Yemen'de İslam dünyasına düşman olanların tuzaklarını görüyoruz. Ayrılıkçı ve tekfirci düşünceleri bu bölgelerde kullanıyorlar. Tüm bu tuzaklar karşısında ümmet olarak birleşmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Reisi, İslam ülkelerinin ve ümmetin birleşmesi gerektiğini belirterek, "Rahmetli İmam Humeyni ve Dini Liderimiz Ayetullah Ali Hamaney'in üzerinde durduğu vahdet bugün stratejik öneme ve zarurete sahiptir" diye konuştu.

Batı dünyasının eski gücünde olmadığını belirten Reisi, İslam dünyasında ve tüm dünyada dine ve İslam'a olan ilginin gençler arasında arttığına işaret ederek, "Artık gençler Batılı ülkelere gitmek istemiyor. Eskiden Batı kültürü içerisinde yaşamak isteyen gençlerin bugün böyle bir arzusu kalmadı. İslam dünyasında ve hatta tüm dünyada dine ve İslam'a olan ilgi arttı. Gençler Batı ülkelerinin iddialarının geçersiz ve çürümüş olduğunu gördüler. İslami uyanış başladı. Bu toplantılar İslami uyanış programını belirmek adına önemli rol oynamaktadır. Bugün Lübnan ve Afganistan başta olmak üzere bölgede ümmete tuzaklar kuruluyor. Bunun anlaşılması ve görülmesi çok önemli" dedi.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı 24 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Konferansa 52 ülkeden toplam 514 konuşmacı katılırken, 360 konuşmacının video konferans yöntemiyle toplantılara katılması bekleniyor. İslami Vahdet Konferansı'na Türkiye'den Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katılıyor.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

İran Cumhurbaşkanı Reisi: İslam ümmeti birlik olmalı
İran Cumhurbaşkanı Reisi: İslam ümmeti birlik olmalı
İran Cumhurbaşkanı Reisi: İslam ümmeti birlik olmalı
İran Cumhurbaşkanı Reisi: İslam ümmeti birlik olmalı
İran Cumhurbaşkanı Reisi: İslam ümmeti birlik olmalı
İran Cumhurbaşkanı Reisi: İslam ümmeti birlik olmalı
İran Cumhurbaşkanı Reisi: İslam ümmeti birlik olmalı

İbrahim Reisi, cumhurbaşkanı, İslam, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'İslam ümmeti birlik olmalı' - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 12:37 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor 12:29 TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? 12:06 Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?
Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor 11:53 Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez 11:31 Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak 11:17 Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak
Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı 10:59 Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor 10:40 İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor

Son Dakika Haberleri
12:38 Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor
12:37 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
12:28 TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor
12:26 UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi
12:05 Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?
11:59 Bir önceki gün 529 lira ile günü kapatan gram altın fiyatı bugün kaç lira? 19 Ekim 2021
11:53 Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor
11:53 Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor
11:42 Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi
11:31 Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor         
12:32
UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi         
12:26
Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor         
11:54
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor         
11:18
Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı         
11:03
Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı         
10:54
Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı         
10:02
Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı         
09:58
Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı         
09:52
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı         
08:08
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
07:30
Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı         
20:22
Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi         
16:58
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 12:58:16. #1.12#
SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi: "İslam ümmeti birlik olmalı" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement