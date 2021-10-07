İran, Lübnan'ın enerji ihtiyacını karşılamaya talip - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Beri ile görüşmesinde İran'ın Lübnan'ın enerji ihtiyacını karşılamaya hazır olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği ziyaretinde Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ve Meclis Başkanı Nebih Beri ile görüştü. Lübnan'da kurulan yeni hükümet nedeniyle Cumhurbaşkanı Aoun'u tebrik eden Abdullahiyan, İran'ın Lübnan devletinin ve halkının yanında olduğunu belirtti.

Abdullahiyan, Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleri ile devam eden müzakerelere ilişkin de Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'u bilgilendirdi.

Lübnan Meclis Başkanı Beri ile de görüşen Abdullahiyan, İran'ın Lübnan'daki enerji ihtiyacını karşılamaya hazır olduğunu ifade ederek, "İran Enerji Bakanlığı, Lübnan'da oluşan enerji sorununu yeni projeler ile çözmeye hazır. İranlı uzmanlar ve mühendisler oluşan enerji açığını ülkedeki elektrik santralleri projelerine katılarak daha ucuza kapatabilir" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)