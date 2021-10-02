Ali Şemhani: "İran, her zaman komşularının iyiliğini istemiş ve hiçbir zaman tehdit olmamıştır" - Son Dakika

İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, komşu ülkeler ile sorunların işbirliği ve dayanışma içerisinde çözülmesi gerektiğini belirterek, "Sorunlarımızı komşu ülkeler ile aramızda çözmek istiyoruz" dedi.

İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın her zaman komşu ülkelerin iyiliğini istediğini ifade ederek, "İran, her zaman komşularının iyiliğini istemiş ve hiçbir zaman tehdit olmamıştır" dedi.

Komşu ülkeler ile sorunların işbirliği içerisinde çözülmesi gerektiğini belirten Şemhani, "Sorunlar komşu ülkeler arasında işbirliği ve dayanışma içerisinde çözülmelidir. Her türlü yabancının bölgeye şeytanlık ve fitne dışında bir katkısı yoktur. Komşu ülkelerimizi bu konuda bilinçli olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran dün Azerbaycan sınır hattında "Hayber Fatihleri" adını verdiği askeri tatbikata başlamıştı. Tatbikata öncülük eden İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Kivmeres Haydari, sınır bölgesinde herhangi bir değişikliğe izin vermeyeceklerini ve İsrail'in bölgedeki varlığına tahammül etmeyeceklerini ifade etmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise İran'ın askeri tatbikat kararına sert tepki göstermiş, "Neden Karabağ Ermenistan işgali altındayken bu tatbikatlar yapılmıyordu" ifadesini kullanmıştı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)