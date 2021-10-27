İran nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine Viyana üzerinden başlamak istemiyor - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, geçtiğimiz nisan ayında Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin formatını kabul ettiklerini ancak yeni müzakereye Viyana üzerinden başlamak istemediklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, düzenlediği basın toplantısında nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ilişkin konuştu. Abdullahiyan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'de olduğunu ve nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ilişkin görüşmeleri başlattığını belirtti. Abdullahiyan, "Bakıri şu an Brüksel'de ve görüşmeleri başlattı. Müzakerelerin nasıl olacağı, tarafların anlaşmaya nasıl döneceği ve İran'a yönelik yaptırımların nasıl kaldırılacağı konuşulacak. Bunun başlangıcını 2 hafta önce Tahran'da yapmıştık" dedi.

Abdullahiyan, geçtiğimiz nisan ayında Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin formatını kabul ettiklerini ancak yeni müzakereye Viyana üzerinden başlamak istemediklerini açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile İran arasındaki anlaşmaya işaret eden Abdullahiyan, "Hali hazırda UAEA ile İran Atom Enerjisi Kurumu arasında bir anlaşma var ve bu şekilleniyor. UAEA Başkanı Grossi'nin İran ziyaretlerini bu anlamda büyütmek istemiyoruz. Nükleer anlaşmaya geri dönüş konusunda ise ilk görüşmeleri başlattık" ifadelerini kullandı.

İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle görüşmelere ara verilmişti

Viyana'da Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak adlandırılan İran ile nükleer anlaşmanın tam uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, 6 Nisan tarihinde başlamıştı. İran'da Haziran ayında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ABD'nin de dolaylı olarak katıldığı nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ara verilmişti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)