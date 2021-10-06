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İslami Cihad Hareketi, kuruluşunun 34. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

İslami Cihad Hareketi, kuruluşunun 34. yıl dönümünü kutladı

06.10.2021 16:25

Filistin İslami Cihad Hareketi, kuruluşunun 34. yıl dönümü münasebetiyle Gazze'de etkinlik düzenledi.

Filistin İslami Cihad Hareketi, kuruluşunun 34. yıl dönümü münasebetiyle Gazze'de etkinlik düzenledi.

Hareketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye ve Lübnan'dakilerle eş zamanlı olarak "Gazze'de Cihadımız.. Özgürlük ve Zafer" sloganıyla gerçekleştirilen kutlamaya hareketin yüzlerce destekçisinin yanı sıra Filistinli grupların liderleri de katıldı.

Hareketin Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale, etkinlikte yayınlanan görüntülü mesajda,"Olaylarla dolu olan bu yılın en baskın özelliği umut ve sürekli fedakarlıktı. Ayrıca Kudüs Kılıcı Savaşı (direniş güçlerinin geçen Mayıs ayında İsrail'e karşı başlattığı operasyonlar) gibi parlak zamanlara da tanık olduk." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki direniş güçlerine" birlik ve sürekli koordinasyon" çağrısında bulunan Nehale, hareketinin özellikle "Hamas ve onun silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları" ile koordinasyonla ilgili olduğunu vurguladı.

Hareketinin İsrail ile normalleşme projelerinin hepsini buna karışan ülkelerin sayısı kaç olursa olsun reddettiğini kaydeden Nehale, "düşmana karşı herhangi bir açılımın halkın, toprakların ve kutsalların aleyhine olduğuna" işaret etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistin halkına, "şehirlerine ve köylerine sızan işgal devriyelerine" karşı mücadele etmeleri çağrısında bulunan Nehale, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere de selam gönderdi.

Hamas'ın önde gelen isimlerinden Mahmud ez-Zehhar da etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmada, İslami Cihad'ın kuruluş yıl dönümü için tebrikte bulunarak, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Filistin'in kurtuluşu ve işgale karşı tüm yöntemlerle mücadele etmektir."

İslami Cihad Hareketi işgalci İsrail ile mücadele etmek ve Filistin topraklarını özgürleştirmek amacıyla 1987'de kuruldu.

İslami Cihad Hareketi, kuruluşunun 34. yıl dönümünü kutladı
İslami Cihad Hareketi, kuruluşunun 34. yıl dönümünü kutladı
İslami Cihad Hareketi, kuruluşunun 34. yıl dönümünü kutladı
İslami Cihad Hareketi, kuruluşunun 34. yıl dönümünü kutladı
İslami Cihad Hareketi, kuruluşunun 34. yıl dönümünü kutladı

Filistin, Lübnan, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslami Cihad Hareketi, kuruluşunun 34. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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