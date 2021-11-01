Üye Girişi
Son dakika haberleri | İsrail Enerji Bakanı Elharrar tekerlekli sandalyesi nedeniyle COP26'ya katılamadı - Son Dakika

Son dakika haberleri | İsrail Enerji Bakanı Elharrar tekerlekli sandalyesi nedeniyle COP26'ya katılamadı

01.11.2021 22:59
Son dakika haberleri | İsrail Enerji Bakanı Elharrar tekerlekli sandalyesi nedeniyle COP26'ya katılamadı

Son dakika haberler... İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar, konferans alanı tekerlekli sandalye ile erişilebilir olmadığı için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılamadığını açıklayarak, "Birleşmiş Milletlerin 2021'de kendi etkinliklerinde erişilebilirlik konusunda endişelenmemesi üzücü" dedi.

İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar, konferans alanı tekerlekli sandalye ile erişilebilir olmadığı için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılamadığını açıklayarak, "Birleşmiş Milletlerin 2021'de kendi etkinliklerinde erişilebilirlik konusunda endişelenmemesi üzücü" dedi.

İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na alan tekerlekli sandalye ile erişilebilir olmadığı için katılamadığını açıkladı. Elharrar bir televizyona verdiği röportajında, konferans alanına ulaşmak için tek seçeneğinin yürümek veya tekerlekli sandalye için uygun olmayan bir servise binmek olduğunu belirterek, bu konu hakkında yarına kadar bir çözüm bulunmasını umduğunu ifade etti.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN 2021'DE KENDİ ETKİNLİKLERİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK KONUSUNDA ENDİŞELENMEMESİ ÜZÜCÜ"

Elharrar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ise, "COP26'ya dünyadaki meslektaşlarımla tanışmak ve iklim krizine karşı ortak mücadelemizi ilerletmek için geldim. Engelliler için erişilebilirliği teşvik eden Birleşmiş Milletler'in 2021'de kendi etkinliklerinde erişilebilirlik konusunda endişelenmemesi üzücü" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise iklim zirvesini düzenleyenlere seslenilerek, "İnsan, erişilebilirlik ve engellilerle ilgilenmezsek gelecek, iklim ve insanlar hakkında endişelenmek imkansız" denildi.

İngiltere'nin İsrail Büyükelçisi Neil Wigan, sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan aksilik için özür dileyerek, "Karine Elharrar'ın COP26'daki toplantılara katılamadığını duyduğuma rahatsız oldum. Bakandan derinden ve içtenlikle özür dilerim. Herkesi karşılayan ve herkesi kapsayan bir COP26 Zirvesi istiyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜVENLİK PROTOKOLÜ NEDENİYLE COP26'YA KATILMADI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'daki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından COP26'ya katılması beklenirken "güvenlik protokolü standartlarının karşılanmaması" gerekçesiyle zirveye katılmama kararı almıştı. Erdoğan, "Taleplerimiz yerine getirilmeyince Glasgow'a gitmekten vazgeçtik. Bu sadece kendi güvenliğimizle ilgili değil, ülkemizin itibarıyla da ilgili bir meseleydi" demişti.

(Melike Yazır/İHA)

Son dakika haberleri | İsrail Enerji Bakanı Elharrar tekerlekli sandalyesi nedeniyle COP26'ya katılamadı

Birleşmiş Milletler, Glasgow, Enerji, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İsrail Enerji Bakanı Elharrar tekerlekli sandalyesi nedeniyle COP26'ya katılamadı - Son Dakika


Son Dakika

Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi 23:00 Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Çin'deki Disneyland parkını ziyaret eden 34 bin kişi karantinaya alındı 22:42 Çin'deki Disneyland parkını ziyaret eden 34 bin kişi karantinaya alındı İmamoğlu'ndan taksi sorununa yeni çözüm! Minibüsler dolmuş taksi oluyor 22:27 İmamoğlu'ndan taksi sorununa yeni çözüm! Minibüsler dolmuş taksi oluyor
19 yaşındaki genç, annesine uygunsuz mesaj atan köylüsünü tabancayla öldürdü 20:58 19 yaşındaki genç, annesine uygunsuz mesaj atan köylüsünü tabancayla öldürdü İlayda Şeker, yeni sevgilisi İsmail Balaban'ın isteği üzerine tüm cesur pozlarını sildi 19:28 İlayda Şeker, yeni sevgilisi İsmail Balaban'ın isteği üzerine tüm cesur pozlarını sildi Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti 18:55 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti
'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 18:08 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum 17:17 Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum

Son Dakika Haberleri
18:54 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti
18:48 CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi
18:47 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı
18:35 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor
18:30 "Çiftlik Bank" davası sanığı Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başlatıldı
18:28 Asistan hekimlerin 36 saat çalıştığını belirten Bakan Koca, hiç vakit kaybetmeden yeni talimatları yolladı
18:27 Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi
18:25 Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!
18:10 Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi
18:09 Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük kayıp! Vida da maça götürülmedi
Aşının mucidi Dr. Özlem Türeci'den Aşının mucidi Dr. Özlem Türeci'den "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt         
23:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmediği Glasgow'daki İklim Zirvesi'ne Ekrem İmamoğlu davet edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmediği Glasgow'daki İklim Zirvesi'ne Ekrem İmamoğlu davet edildi         
22:51
Bütçe görüşmelerine AK Partili Aydemir ile İYİ Partili Yılmaz'ın polemiği damga vurdu: Mağarada yaşıyorduk Bütçe görüşmelerine AK Partili Aydemir ile İYİ Partili Yılmaz'ın polemiği damga vurdu: Mağarada yaşıyorduk         
22:38
Haber spikeri Şevval Şirin, Marmaray'da yaşadığı taciz olayını anlattı, kendisini suçlayanlara isyan etti Haber spikeri Şevval Şirin, Marmaray'da yaşadığı taciz olayını anlattı, kendisini suçlayanlara isyan etti         
21:52
Son Dakika: Türkiye'de 1 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi         
20:09
Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! Kardeşinin cesedinin yanında sevgilisi tarafından tecavüze uğramış Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! Kardeşinin cesedinin yanında sevgilisi tarafından tecavüze uğramış         
19:11
Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor         
18:36
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak         
17:11
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
16:36
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor         
14:59
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 23:38:13. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İsrail Enerji Bakanı Elharrar tekerlekli sandalyesi nedeniyle COP26'ya katılamadı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement