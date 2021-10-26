Son dakika haber... İsrail güçleri Kudüs'te bulunan Yusufiye Mezarlığındaki yıkımda 2 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güçleri, Kudüs'te bulunan Yusufiye Mezarlığındaki yıkıma devam ederken, yıkımı durdurmak isteyen 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail, park yapmak amacıyla işgal altındaki Kudüs'te yer alan ve Mescid-i Aksa'nın bitişiğinde bulunan Müslüman Yusufiye Mezarlığında yıkım çalışmalarına başlamıştı. İş makineleriyle Yusufiye Mezarlığına gelen ve mezarları tahrip eden İsrail güçlerini, Filistinliler durdurmaya çalıştı. Filistinlilere sert müdahalelerde bulunan İsrail güçleri, 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

OĞLUNUN MEZARI BAŞINDA AĞLADI

Sert müdahalelere rağmen olay yerinden ayrılmayan ve mezarların tahrip edilmesini önlemeye çalışan Filistinliler ve İsrail güçleri arasındaki gerilim devam ediyor. Oğlunun mezarı başında ağlayarak bekleyen bir anne tüm ısrarlara ve müdahalelere rağmen mezardan ayrılmayarak yıkımın durdurulmasını istedi.

-İHA-