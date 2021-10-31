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İtalya Başbakanı Draghi: "G20 liderleri küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlamayı taahhüt etti" - Son Dakika

İtalya Başbakanı Draghi: "G20 liderleri küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlamayı taahhüt etti"

31.10.2021 22:48

- İtalya Başbakanı Mario Draghi, iki gün süren G20 Liderler Zirvesi'nde liderlerin iklim değişikliği ile mücadelede anlaşmaya vardığını duyurarak, "G20 liderleri küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlamayı taahhüt etti" dedi.

- İtalya Başbakanı Mario Draghi, iki gün süren G20 Liderler Zirvesi'nde liderlerin iklim değişikliği ile mücadelede anlaşmaya vardığını duyurarak, "G20 liderleri küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlamayı taahhüt etti" dedi.

İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan ve iki gün süren G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen İtalya Başbakanı Mario Draghi, küresel ısınmanın sanayi devri öncesine oranla 1,5 derece ile sınırlandırılması için düşük gelirli ülkelere 609 milyar dolar yardım yapılacağını açıkladı. "Bu anlaşmaya varmak kolay değildi" ifadelerini kullanan Draghi, zirvede Covid-19 pandemisi ve iklim sorunları konusunda daha adil bir iyileşmenin temellerinin atıldığını aktardı. Draghi, "İlk kez G20 ülkeleri ilk kez, acil eylemler ve orta vadeli taahhütlerle küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutma hedefine ulaşmayı taahhüt ettiler" dedi.

İklim mücadelesinde aciliyet duygusunun tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığını belirten Draghi, "Paris Anlaşması'ndan sonra, özellikle Covid-19 salgınının ardından sonra emisyonlar arttı. Bazı endişeler var ve şimdi verilen sözleri yerine getirerek güvenilirliği göstermemiz gerekiyor" dedi.

Draghi, Rusya ve Çin'in de küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırılması için gösterilen bilimsel kanıtları kabul ettiklerini belirterek, "Bu iki ülke için ciddi fedakarlıklar içeriyor, tutması kolay taahhütler değil. Çin dünya çeliğinin yüzde 50'sini üretiyor, birçok santral kömürle çalışıyor. Bu zor bir geçiş" dedi.

Draghi, gelen bir soru üzerine G20 liderlerinin tüm dünya nüfusunun yüzde 40'nın 2021 yılı sonuna kadar aşılanması hedefinde hem fikir olduğunu belirterek, ortak hedefin 2022 yılı ortasına kadar aşı oranının dünya nüfusunun yüzde 70'ine ulaşması olduğunu teyit etti.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

İtalya Başbakanı Draghi: G20 liderleri küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlamayı taahhüt etti
İtalya Başbakanı Draghi: G20 liderleri küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlamayı taahhüt etti
İtalya Başbakanı Draghi: G20 liderleri küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlamayı taahhüt etti
İtalya Başbakanı Draghi: G20 liderleri küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlamayı taahhüt etti

G20 Liderler Zirvesi, Togo Cumhuriyeti, Mario Draghi, İtalya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Draghi: 'G20 liderleri küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlamayı taahhüt etti' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya Başbakanı Draghi: "G20 liderleri küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlamayı taahhüt etti" - Son Dakika
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