İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adıyaman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Akşener, Besni ilçesi Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Caddedekilere seslenen Akşener, iki yılı yakın süredir esnaf ve dükkanları gezdiğini söyledi.

Akşener, kamuoyuna yansıtmadan ev ziyaretleri de gerçekleştirdiğini anlatarak, bunu halkın sorunlarını dinlemek için yaptığını ifade etti.

Esnafla bir araya geldiğinde iktidarı yermediğini, kendi partisini övmediğini ve propaganda yapmadığını, sadece halkın dertlerini dinlediğini aktaran Akşener, şöyle konuştu:

"Esnaf ziyaretini neden önemsiyorum? Çünkü esnaf sanayicinin ürettiğini satar. Esnafın sattığı mamulü, memur, işçi, çiftçi alır ve bu dükkanların içerisinde her türlü müşteriyle karşılaşırsınız. O yüzden pek çok derdi dinleme imkanı bulursunuz, tencere kaynatamayan kadınları görürsünüz. Hayvancılığı bırakmak üzere olan besiciyi görürsünüz. Velhasılkelam herkesle karşılaşır, herkesle konuşursunuz."

Esnaf için müşterinin velinimet olduğunu, siyasetçi için de seçmenin velinimet olması gerektiğini vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:

"Milletvekiline ulaşabiliyor musunuz hayır, ulaşsanız bile sorun çözüyor mu? Yok. Milletvekili bakana ulaşabiliyor mu? Hayır. Şimdi vatandaşla milletle bürokrasinin tüm bağlarının koptuğu dönem yaşıyoruz. Bir ülkede sen eğer açsan, senin oğlun işsizse, senin oğlun atanamamışsa burada bir yanlış var demektir. Dolayısıyla mevcut düzeni, beraberce el ele verip seçmeni velinimet yaparak İnşallah değiştireceğiz."

Akşener, kent merkezindeki Sağlık Ocağı Caddesi'nde de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.