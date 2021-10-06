Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından Akşener ve Davutoğlu açıklama yaptı.

Akşener, görüşmede, partisinin "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme" dair yaptığı çalışmayı paylaştığını belirterek, "Ekonomiyi, işsiz gençleri, demokrasinin geldiği noktayı, hukukun ve adaletin nasıl yerlerde süründüğünü konuştuk. Bunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bizim açımızdan faydalı bir görüşme oldu." dedi.

Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu şartların köklü değişimi gerekli kıldığını savunan Davutoğlu da bazı ekonomik verilere değindi.

Davutoğlu, "İktidar bu ekonomik tablo karşısında ders çıkarmak, yeni çalışma yaparak meselelere çözüm bulmak yerine, bir kanadı bütün bu işsizlikten, enflasyondan kebapçıları sorumlu tutuyor. Diğer bir kanadı da çiftçiler feryat ederken, 'çiftçilerimiz mutlu' diyor. Halktan kopmuş bir iktidarla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Parlamenter sistemle ilgili yürütülen çalışmaları ele aldıklarını dile getiren Davutoğlu, "Bunlar iş birliği çalışmalarıdır. İttifak meselesi bunun ötesinde bir alandır. Her konuda her partiyle Türkiye'nin geleceği, iyiliği için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Sorular

Açıklamaların ardından Akşener, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda paylaştığı videoyu anımsatması üzerine, 28 Şubat ile ilgili kararların dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan, Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller ve kendisinin imzaladığı bir hükümet kararı olduğunu söyledi.

Akşener, "Sayın Erdoğan 2001'de partisinin kuruluşuna beni davet etti. 2015'te bana başbakan yardımcılığı teklif etti ve 2020'de ne kadar milli ve yerli olduğumu ifade edip, 'buyurun beraber bir berber dükkanı kuralım' dedi. Bunların tamamını reddettim." ifadelerini kullandı.