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İYİ Parti Grup Toplantısı - Son Dakika

İYİ Parti Grup Toplantısı

06.10.2021 18:24
İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Rüzgar Gülü Projesi ile çocuklarımız sadece günlük ihtiyacı olan proteini ve vitamini almakla kalmayacak, Sağlık Bakanlığı tarafından her yaş grubuna göre ayrı ayrı hazırlanacak beslenme programıyla dengeli ve doğru beslenerek sağlıklı bireyler...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Rüzgar Gülü Projesi ile çocuklarımız sadece günlük ihtiyacı olan proteini ve vitamini almakla kalmayacak, Sağlık Bakanlığı tarafından her yaş grubuna göre ayrı ayrı hazırlanacak beslenme programıyla dengeli ve doğru beslenerek sağlıklı bireyler olarak yetişecek" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Merkez Bankası'nın faiz indirimine değinerek, "8 Eylül'de 8,30 seviyesindeki dolar 8,90'a kadar yükseldi. Bu 60 kuruşluk artışla birlikte ithal ettiğimiz malların maliyeti yüzde 7 yükselirken, dış borç stokumuz 270 milyar lira, kısa vadeli borcumuz da 101,2 milyar lira arttı. Ama şimdiden söyleyeyim bu artışların sorumlusu, Merkez Bankası Başkanı değildir. Çünkü kendisi, aynı çöp öğütür gibi bürokrat öğüten bu sistemin son kullanma tarihi yaklaşan bir bürokratından fazlası değildir. Peki, sırf Sayın Erdoğan memnun olsun diye kaybettiğimiz 270 milyar lira ile neler yapılabilirdi biliyor musunuz? Mesela son 7 yıl içinde tarıma verilen desteğin üç katı, bizim yakın zamanda açıklayacağımız tarım reformu için kullanılabilirdi. Mesela pandemi döneminde verilen kısa çalışma ve nakit desteğinin 5 katı, vatandaşımıza ve esnafımıza dağıtılabilirdi. Mesela 128 devlet üniversitesine 2022 için ayrılan bütçenin 5 katı bu üniversitelerin eğitim ve barınma sorunlarının çözümüne ayrılabilirdi. Böylece tam 4 milyon öğrencimizin yurt ihtiyacı karşılanabilirdi" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin okul çağındaki öğrenciler için Rüzgar Gülü Projesi hazırladığını ifade eden Akşener, "Ankara, İzmir ve İstanbul'da düşük ve orta gelirli ailelerin çocuklarıyla yapılan araştırmalara göre Türkiye'de çocukların en çok değiştirmeyi istedikleri şey adaletsizlik ve eşitsizlikti. İşte bu nedenle Rüzgar Gülü'nü sağlıktan eğitime, istihdamdan yerel ekonomiye, yoksulluktan gelir eşitsizliğine kadar Türkiye'nin en can alıcı sorunlarına parmak basan çok yönlü bir kalkınma projesi olarak tasarladık. Rüzgar Gülü Projesi ile çocuklarımız sadece günlük ihtiyacı olan proteini ve vitamini almakla kalmayacak, Sağlık Bakanlığı tarafından her yaş grubuna göre ayrı ayrı hazırlanacak beslenme programıyla dengeli ve doğru beslenerek sağlıklı bireyler olarak yetişecek. Bugün ülkemizde çocuklarımız, yetersiz beslenmeyle olduğu kadar aşırı ve sağlıksız beslenme sorunuyla da karşı karşıya. Yapılan araştırmalara göre okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarımız, üst solunum yolu enfeksiyonları, ishal, obezite, ağız ve diş sağlığı gibi problemlerden müzdarip. Rüzgar Gülü Projesi ile çocuklarımızın doğru beslenmesini sağlayarak, okul öncesi çağda 235 bin, okul çağında ise tam 2 milyon çocuğumuzu bu hastalıklara karşı korumamız mümkün. Projeyi hayata geçirdiğimizde çocuklarımız sadece sağlıklı bireyler olmakla kalmayacak. Ayrıca son 20 senede devamlı geriye giden eğitim alanında da önemli başarılar elde edeceğiz. Hem okullaşma oranımız hem de çocuklarımızın başarıları ciddi şekilde artacak. Yapılan araştırmalar okulda ücretsiz gıdaya erişim olduğu takdirde okula gitmeyen her 10 çocuktan 1'inin okula kaydolacağını gösteriyor. Bu durumda okul öncesinde tam 230 bin, ilkokulda 41 bin, ortaokulda 21 bin, lisede ise 73 bin öğrencimiz okula kaydolacak, eğitimden geri kalmayacak. Üstelik Rüzgar Gülü'yle yalnızca okullaşma oranını yükseltmekle kalmayacağız. Öğrencilerimizin mevcut başarılarını da artıracağız. Hepinizin bildiği üzere ülkemiz PISA skorlarında maalesef 'başarısız öğrenci' grafiği çiziyor. Oysa bizim çocuklarımız, bu başarısızlığa mahküm değil. Rüzgar Gülü sayesinde doğru ve dengeli beslenen öğrencilerimiz derslerinde daha başarılı olacaklar" dedi.

Her 50 çocuğun beslenmesi için bir kişinin istihdam edilmesinin gerektiğini gördüklerini belirten Akşener, "Rüzgar Gülü Projesi'ni uygulamaya geçirdiğimiz anda 303 bin yeni iş imkanı ortaya çıkacak demek. Bu yeni iş imkanlarının yüzde 78'inde kadınları istihdam ettiğimizdeyse şu an işsiz olan 236 bin kadın iş sahibi olacak demek. Hele ki mevcut durumda zorunlu olmayan okul öncesi eğitimi de zorunlu hale getirir ve üstüne Rüzgar Gülü Projesi'ni uygularsak tam 720 bin yeni iş oluşturabiliriz. Bu işlerin yine yüzde 78'inde kadınları istihdam ettiğimizdeyse 561 bin kadına istihdam sağlamış oluruz. Tüm bunların yanında Rüzgar Gülü Projesi'yle yoksulluğu ve gelir eşitsizliğini de azaltacağız. Ülkemizde aileler, artan gelir eşitsizliği ve yoksulluk altında çocuklarını okutmaya çalışıyor. Ne yazık ki bugün Türkiye'de her 3 çocuktan biri yoksullukla ve yoksunlukla mücadele ediyor. Rüzgar Gülü Projesi, yoksulluk ve gelir eşitsizliği üzerinde nakit transfer programlarına benzer bir etki oluşturacak. Çünkü artık aileler, çocuklarını kahvaltı ve öğle yemeğinde nasıl doyuracaklarını düşünmek zorunda kalmayacaklar" şeklinde konuştu.

'Başbakanlığa adayım' açıklamasına ilişkin olarak da Akşener şunları kaydetti:

"Millet İttifakı olarak bir cumhurbaşkanı adayı göstereceğiz ve bu aday da Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı olacak. Ama Cumhur İttifakı paydaşlarının aksine biz yeni bir Sayın Erdoğan seçmeyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki aday göstereceğimiz kişi dünyanın en becerikli, en muteber insanı bile olsa Türkiye bu ucube sistemle yönetilemez. Sorunumuz, bir sistem sorunu. Sorunumuz, tarafsız olması gereken cumhurbaşkanının bir partiden yana taraf olması. Sorunumuz, millet ile devletin arasındaki bağların koparılmış olması. Sorunumuz, kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırılıp, tüm yetkinin tek bir kişide toplanması. Nitekim, bu durumun sonuçlarını ekonomiden eğitime, sağlıktan hukuka kadar her alanda görüyoruz. İçine sokulduğumuz devlet krizini her yeni olayda tekrar tekrar yaşıyoruz. Bu sistemin milletimize yükten başka bir şey getirmediğine, ibretle şahit oluyoruz."

(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Meral Akşener, İYİ Parti, Okul, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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