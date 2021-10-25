ANKARA-İYİ Parti'li Tatlıoğlu: Hukuki konu üzerinde siyasi tavır yanlış - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Hukuki bir konu üzerinde siyasi bir tavır geliştirilmesi yanlıştır. 10 büyükelçinin bu tavrını son derece yanlış buluyoruz. Bu tavır yanlıştır" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. İYİ Parti'nin 27 Ekim 2017'de kurulduğunu anımsatan Tatlıoğlu, "İYİ Parti, Sayın Meral Akşener'in genel başkanlığında, Türkiye'de demokrasinin gelişimi, hukukun üstünlüğünün tekrar tesisi, ekonomik refahın, huzurun ve güvenin sağlanması konusunda Türk siyasetinde merkeze doğru yürüyüşünü devam ettirdi. İYİ Parti kuruluşundan itibaren Türk siyasetinde çok ciddi anlamda etkisini gösterdi. Millet İttifakı'nın mesafe almasında etkili oldu. Türkiye'nin yönetimine doğru yürüyüşümüz devam etmektedir" dedi.

İsmail Tatlıoğlu, 2022 yılı bütçesine ilişkin, "Geçen hafta Sayın Fuat Oktay, 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Bugün dolar 9.75 dolayısıyla yarın görüşmeleri başlayacak olan bütçe görüşmeleri anlamsız kalmıştır. Eğer ülkede döviz hedeflerinde ciddi sarkma varsa enflasyonda ve milli para değerinde de çok büyük bir değişim olacaktır. Böyle bir değişimin daha bütçe yürürlüğe girmeden ortaya çıkması, o bütçeyi akamete uğratır, anlamsızlaştırır" diye konuştu.

İYİ Parti'li Tatlıoğlu, tutuklu Osman Kavala'nın serbest bırakılması için ortak çağrıda bulunan 10 ülkenin büyükelçilerinin tavrını eleştirerek, "Hukuki bir konu üzerinde siyasi bir tavır geliştirilmesi yanlıştır. 10 büyükelçinin bu tavrını son derece yanlış buluyoruz. Bu tavır yanlıştır. Konu hukukidir, gösterilen tavır siyasidir ancak bu tavra karşı orantısız bir seslenme ve geri dönüş bize şunu hatırlatmaktadır, şu izlenimi bırakmaktadır; bunun üzerinden iç siyasette bir rant devşirme hareketidir. Bu süreç saygın devlet çizgisinden uzaklaştığımız için yaşandı. Biz yine bunların saygın bir devlet tavrıyla çözümleneceğine inanıyoruz" dedi.

ANKARA/DHA