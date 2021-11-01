ANKARA-İYİ Partili Tatlıoğlu: Türkiye, Türkiye olarak muhatap alınmıştır - Son Dakika

İYİ Partili Tatlıoğlu: Türkiye, Türkiye olarak muhatap alınmıştır

Besti KARALAR/ANKARA(DHA)- İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi ile ilgili "Bu görüşme, devletler arası bir görüşme olması hasebiyle bizi sevindirmiştir. Türkiye, Türkiye olarak muhatap alınmıştır" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündem ile ilgili konuştu. Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma'da heyetler halinde görüştüğünü söyledi.

Tatlıoğlu, "Bu görüşme, devletler arası bir görüşme olması hasebiyle bizi sevindirmiştir. Bundan önceki görüşme adeta devletten kaçınırcasına, araya sıkıştırılmış bir 'tost görüşme' görünümündeydi. Bu görüşmenin ülkemiz için de ABD için de ikili ilişkilerin üzerine kurulduğu, bütün alanlarda verimli geçmiş olması dileklerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Türkiye, Türkiye olarak muhatap alınmıştır. O, önemlidir. Gözden kaçırılmaması gereken bir husus olarak masamızın üzerinde durmalıdır" dedi. Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden görüşmesinin içeriğine ilişkin kamuoyu ile paylaşımlarını sevindirici bulduğunu, farklı hususlar varsa da bunun TBMM ya da Dışişleri Komisyonu ile paylaşılmasının gerektiğini söyledi.

Tatlıoğlu ayrıca doğal gaza gelen zam ile ilgili "Türk ekonomisinin bütün yükünü üzerlerine koymaya çalıştığımız sanayi imalat kesimine, ilave neredeyse yüzde 50'ye yaklaşan yeni bir yük getirdik" değerlendirmesinde bulundu.

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