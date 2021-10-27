İYİ Parti'li Yılmaz: Demokraside her şey mümkün - Son Dakika

İYİ Partili Yılmaz: Demokraside her şey mümkün

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Irak ve Suriye'de TSK'nın 2 yıl daha görevinin uzatılmasına ilişkin tezkereye 'hayır' oyu vermesine ilişkin "Demokraside her şey mümkün. Herkesin aynı şeyi düşünmesi şart değil" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Irak ve Suriye'de TSK'nın 2 yıl daha görevinin uzatılmasına ilişkin tezkereye partisinin 'evet' oyu vermesine rağmen 'hayır' oyu verdi. Durmuş Yılmaz, 'hayır' oyu kullanmasıyla ilgili TBMM'de basın mensuplarının sorularını cevapladı. Durmuş Yılmaz, "Bu yöneticiye 2 yıl süreyle ülkenin kaderi teslim edilmemeli. Benim gerekçem budur. Ben İYİ Parti'de siyasete başladım, İYİ Parti'de siyaseti bitireceğim. Bir sıkıntı yok. Partim 'evet' oyu vermiş olabilir. Demokraside her şey mümkün. Herkesin aynı şeyi düşünmesi şart değil. Eğer bunu yaparsak ilerleriz. Yapamazsak o zaman tek taraflı oluruz. Dolayısıyla bugünkü sıkıntıların devamını sağlamış oluruz" ifadelerini kullandı.TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve HDP'nin 'hayır' oyu kullandığı tezkereye AK Parti, MHP ve İYİ Parti 'evet' oyu vermişti.