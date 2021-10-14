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Japonya Başbakanı Kishida meclisi feshetti - Son Dakika

Japonya Başbakanı Kishida meclisi feshetti

14.10.2021 09:02
Japonya Başbakanı Kishida meclisi feshetti

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkenin Ulusal Meclisi'nin (Diet) alt kanadı olan Temsilciler Meclisi milletvekillerinin görev süresinin sonu olan 21 Ekim öncesinde feshetti.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkenin Ulusal Meclisi'nin (Diet) alt kanadı olan Temsilciler Meclisi milletvekillerinin görev süresinin sonu olan 21 Ekim öncesinde feshetti. Ülke'de 31 Ekim'de olağan genel seçime gidecek.

Japonya'da 4 Ekim'de başbakanlık koltuğunu devralan Fumio Kishida Temsilciler Meclisi'ni feshetti. Milletvekillerinin görev sürelerinin sona ereceği tarih olan 21 Ekim öncesinde alınan kararla Japon halkına sandık yolu gözüktü. 19 Ekim'de olağan genel seçim kampanyasının başlayacağı belirtilirken, seçimlerin ise 31 Ekim'de düzenleneceği kaydedildi.

İLKLERİN SEÇİMİ

4 yıllık aradan sonra gerçekleştirilecek Temsilciler Meclisi seçimi, ayrıca Covid-19 pandemisi sırasında ülke çapında yapılacak ilk oylama olacak. Demokratik Japonya tarihinde bir başbakanın göreve başlaması ile Temsilciler Meclisi'nin feshedilmesi arasındaki en kısa dönem ardından yapılacak seçim, ayrıca meclisin feshi ve oylama günü arasındaki en kısa zaman dilimi nedeniyle de ilk olarak tarihe geçecek.

BAŞBAKAN GÖREVİ DEVRETMİŞTİ

Japonya'nın önceki başbakanı Yoshihide Suga, Covid-19 salgınını yönetmede başarısız olmakla eleştirilmiş, kabinesine yönelik kamuoyu desteğinin düşmesinin ardından da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderlik seçimine aday olmayacağını açıklamıştı. LDP başkanlık yarışının galibi olan Fumio Kishida, partinin sandalye üstünlüğü nedeniyle mecliste ülkenin yeni başbakanı olarak seçilmişti. Covid-19 vakalarında düşüş gözlenen bir dönemde göreve gelen Kishida'nın genel seçimi geniş bir halk desteği sağlamak için şans olarak gördüğü yorumları yapılmıştı.

BAŞBAKANI SEÇEN MECLİS

Japonya'nın en üst düzey yasama organı olan Ulusal Meclis (Diet) başbakanı seçme yetkisine sahip olan Temsilciler Meclisi (Alt Meclis) ve daha az yetkiye sahip olan Senato'dan (Üst Meclis) oluşuyor. Temsilciler Meclisi üyeleri 4 yılda bir halk tarafından seçilirken, her 3 senede bir yarısı seçilen Senato üyeleri 6 yıl görev yapıyor.

(Burak Ersoy/İHA)

Japonya Başbakanı Kishida meclisi feshetti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya Başbakanı Kishida meclisi feshetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya Başbakanı Kishida meclisi feshetti - Son Dakika
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