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Japonya'da seçimin galibi Başbakan Kishida önceliklerini açıkladı - Son Dakika

Japonya'da seçimin galibi Başbakan Kishida önceliklerini açıkladı

01.11.2021 14:10
Japonya'da seçimin galibi Başbakan Kishida önceliklerini açıkladı

Japonya'da gerçekleştirilen genel seçimin galibi olan iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin başkanı ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida, önceliklerini açıkladı.

Japonya'da gerçekleştirilen genel seçimin galibi olan iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin başkanı ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida, önceliklerini açıkladı. Kishida'nın gündeminde ilk sırayı Covid-19 pandemisi ile mücadele ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi çekiyor.

Temsilciler Meclisi ve Senato'dan oluşan yasama organı Ulusal Meclis (Diet) tarafından yönetilen Japonya'da Temsilciler Meclisi üyelerini seçmek üzere dün gerçekleştirilen olağan genel seçimin galibi olan LDP Genel Başkanı ve Başbakan Fumio Kishida seçim zaferinin ardından önceliklerini açıkladı. Dünkü seçim sonucunun hükümete verilen halk desteğinin göstergesi olduğuna dikkat çeken Kishida, "Koalisyon bir kez daha hükümet olarak seçilerek güçlü bir destek aldı" ifadelerini kullandı. Komeito ile birlikte mecliste kurulan iktidar koalisyonunun Japonya'nın Covid-19 salgını ile mücadele politikasını kapsamlı bir şekilde gözden geçireceğini ve sağlık krizi yönetimini iyileştireceğini söyleyen Kishida, "Aşı, test ve ilaç tedavileri dahil olmak üzere kapsamlı Covid-19 tedbirlerini güçlendireceğiz" şeklinde konuştu.

Seçim kampanyası süresince dile getirdiği pandemiden ağır şekilde etkilenen ülke ekonomisine destek sözünü yineleyen Kishida, "Ekonomik paketimiz yeni bir kapitalizm biçimini hayata geçirmeye yönelik önlemleri içerecek. Ekonomik büyümenin meyvelerinden herkesin faydalanabilmesi için, büyümeyi gelir artışı şeklinde maaşlara yansıtacağız" diye konuştu.

SAVUNMA KAPASİTESİ GÜÇLENDİRİLECEK

Japonya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı Shinzo Abe'nin gerçekleştirmeyi başaramadığı anayasa revizyonu hedefine de değinen Kishida, 1947'de yürürlüğe girmesinden bu yana revize edilmemiş olan mevcut anayasayı değiştirmek için çalışacağını söyledi. Savunma harcamalarının artırılacağının sinyalini veren Kishida, füze sistemlerinin yanı sıra uzay ve siber uzay dahil savunma kapasitesinin güçlendirileceğini de sözlerine ekledi.

LDP SEÇİMDEN ZAFERLE ÇIKTI

Başbakanı seçme yetkisine sahip olan Temsilciler Meclisi (alt meclis) ve daha az yetkiye sahip olan Senato'dan (üst meclis) oluşan Ulusal Meclis (Diet) tarafından yönetilen Japonya'da halk dün düzenlenen olağan genel seçim kapsamında Temsilciler Meclisi'ni seçmek üzere sandığa gitmişti. Seçimden zaferle çıkan LDP meclisteki 465 sandalyenin 261'ini kazanırken, koalisyon ortağı Komeito ise 32 sandalyeyi garanti altına almıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Japonya'da seçimin galibi Başbakan Kishida önceliklerini açıkladı
Japonya'da seçimin galibi Başbakan Kishida önceliklerini açıkladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'da seçimin galibi Başbakan Kishida önceliklerini açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da seçimin galibi Başbakan Kishida önceliklerini açıkladı - Son Dakika
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