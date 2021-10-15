Japonya hükümetinden Covid-19'la mücadelede yeni yol haritası - Son Dakika

Japonya'da hükümet, korona virüs hastaları için ayrılan hastane yatak kapasitesinin 1.2 kat artırılmasına karar verdi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, "Olası yeni dalgaya en kötü senaryoyu göz önünde bulundurarak hazırlanmalıyız" dedi.

Japonya'da bu ay başında başbakanlık koltuğuna oturan Fumio Kishida, Covid-19 salgını ile mücadelede izlenecek yol haritasını belirlemek üzere kabinesini topladı. Vaka sayılarında yaşanabilecek artış ihtimaline dikkat çeken Kishida, "Olası yeni dalgaya en kötü senaryoyu göz önünde bulundurarak hazırlanmalıyız" ifadelerini kullandı. Kishida, vaka sayılarında ciddi artış yaşanması halinde önceki hükümetin başvurmadığı şekilde insanlardan günlük faaliyetlerini katı şekilde kısıtlamalarını isteyebileceklerini vurguladı.

YATAK KAPASİTESİ ARTTIRILACAK

Toplantıda gündeme gelen ve detayları kamuoyuna sızan önlem plan taslağına göre ise Covid-19 hastaları için ayrılan hastane yatak kapasitesinin 1.2 kat arttırılacağı öğrenildi. Şeffaflığı sağlamayı amaçlayan hükümetin hastane yataklarının doluluk oranı ve evde iyileşen Covid-19 hastalarının sağlık durumu gibi bilgileri de düzenli olarak kamuoyu ile paylaşmayı planladığı belirtildi.

SAĞLIK SİSTEMİ TIKANMIŞTI

Japonya'da günlük Covid-19 vakalarının sayısı yaz aylarında Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın düzenlediği dönemde rekor kırmış, 20 Ağustos'ta ülke çapında tespit edilen 25 bin 867 vaka salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçmişti. Çok sayıda Covid-19 hastası ağır semptomlara rağmen sağlık kurumlarında yer bulamayarak iyileşme sürecini evinde geçirmek zorunda kalmıştı. Daha sonra vaka sayılarında düşüş gözlense de dönemin Başbakanı Yoshihide Suga ve hükümeti süreci iyi yönetememekle eleştirilmişti. Suga eleştiriler karşısında iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderlik yarışına katılmama kararı alarak, koltuğunu daha sonra seçimin galibi olan Fumio Kishida'ya bırakmıştı. Covid-19 vakalarında düşüş gözlenen bir dönemde göreve gelen ve dün Meclisi feshederek ülkenin 31 Ekim'de olağan genel seçime gideceğini açıklayan Kishida'nın seçimi "geniş bir halk desteği sağlamak için şans" olarak gördüğü yorumları yapılmıştı.

(Burak Ersoy-İHA)