Üye Girişi
AK Parti'li Keşir: Kadınlarımız lise eğitimlerini tamamlasın istiyoruz - Son Dakika

AK Parti'li Keşir: Kadınlarımız lise eğitimlerini tamamlasın istiyoruz

11.10.2021 13:49
AK Parti'li Keşir: Kadınlarımız lise eğitimlerini tamamlasın istiyoruz

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Bir şekilde lise eğitimini yarım bırakmak zorunda kalmış, sağlık, göç ya da farklı sebeplerle olabilir, kadınların o içindeki eğitim ukdesini gidermek istiyoruz.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Bir şekilde lise eğitimini yarım bırakmak zorunda kalmış, sağlık, göç ya da farklı sebeplerle olabilir, kadınların o içindeki eğitim ukdesini gidermek istiyoruz. Lise eğitimlerini tamamlasın istiyoruz. Biz 4 yıl içinde Türkiye'de 25 bin kadının bu şekilde lise diplomasını almasını istiyoruz. Bu projemiz için de ayrı bir heyecanımız var" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda - 81 İlde Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları' programı kapsamında Bursa'ya geldi. Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programa, milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, partinin kadın üyeleri ve sivil toplum kurum temsilcileri katıldı. Programda konuşan Keşir, "AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadın emeğini güçlendirmeye yönelik pek çok uygulamayı hayata geçirdi. Yaklaşık 20 yıldır yürüttüğümüz kadın emeğini güçlendirmeye yönelik faaliyetlerimizin daha çok bilinmesini istiyoruz. Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları adı altında yaptığımız programda bu 30'uncu ilimiz. Daha önce 29 ilde bu toplantıları yaptık. İstiyoruz ki farklı kurumlar aracılığıyla verilen hibe, fon ve destekleri kadınlar daha çok bilsin ve daha çok kadın, emeğini üretime dönüştürsün" dedi.

'LİSE EĞİTİMİNİ YARIM BIRAKAN KADINLARIN DİPLOMA ALMASINI İSTİYORUZ'

Kadınların güçlenmesini istediklerini belirten Keşir, "Topyekun kalkınma ve büyük Türkiye hayalimizi hep beraber kadınlarla birlikte gerçekleştirelim, istiyoruz. Yeni dönem faaliyetlerimizi de iki temel üzerine kurduk. Biri kadını girişimcilik ya da iş gücü piyasasına katılımıyla güçlendirmek. Bir diğeri de yarım bıraktığı eğitimini tamamlaması. Açtığımız pek çok üniversite, 12 yıl zorunlu eğitimle kadının eğitime katılım oranını çok fazla artırdık ama geçmişten gelen bir birikim, bir makas var. Bu makası da eritmek, kapatmak için Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde geçtiğimiz haftalarda 'Nerede kalmıştık?' projesini başlattık. Burada amacımız, bir şekilde lise eğitimini yarım bırakmak zorunda kalmış, sağlık, göç yada farklı sebeplerle olabilir, kadınların o içindeki eğitim ukdesini gidermek istiyoruz. Lise eğitimlerini tamamlasın istiyoruz. Biz 4 yıl içinde Türkiye'de 25 bin kadının bu şekilde lise diplomasını almasını istiyoruz. Bu projemiz için de ayrı bir heyecanımız var" dedi.


AK Parti'li Keşir: Kadınlarımız lise eğitimlerini tamamlasın istiyoruz
AK Parti'li Keşir: Kadınlarımız lise eğitimlerini tamamlasın istiyoruz
AK Parti'li Keşir: Kadınlarımız lise eğitimlerini tamamlasın istiyoruz
AK Parti'li Keşir: Kadınlarımız lise eğitimlerini tamamlasın istiyoruz
AK Parti'li Keşir: Kadınlarımız lise eğitimlerini tamamlasın istiyoruz
AK Parti'li Keşir: Kadınlarımız lise eğitimlerini tamamlasın istiyoruz
AK Parti'li Keşir: Kadınlarımız lise eğitimlerini tamamlasın istiyoruz
AK Parti'li Keşir: Kadınlarımız lise eğitimlerini tamamlasın istiyoruz
AK Parti'li Keşir: Kadınlarımız lise eğitimlerini tamamlasın istiyoruz
AK Parti'li Keşir: Kadınlarımız lise eğitimlerini tamamlasın istiyoruz

Ayşe Keşir, AK Parti, Türkiye, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Keşir: Kadınlarımız lise eğitimlerini tamamlasın istiyoruz - Son Dakika


Son Dakika

Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir 15:26 Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu 15:18 Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu Sahnede dekorun altında kalan tiyatrocu yaşamını yitirdi! Seyirciler gösterinin devamı zannetti 15:09 Sahnede dekorun altında kalan tiyatrocu yaşamını yitirdi! Seyirciler gösterinin devamı zannetti
Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı 15:04 Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı Naci Görür'den 7.3'lük deprem yaşayan Van'la ilgili çok önemli açıklama: Daha büyüğü gelebilir 14:56 Naci Görür'den 7.3'lük deprem yaşayan Van'la ilgili çok önemli açıklama: Daha büyüğü gelebilir Prof. Dr. Hakkı Şimşek, uyardı: Vakit geçirmeden doktora görünün 14:31 Prof. Dr. Hakkı Şimşek, uyardı: Vakit geçirmeden doktora görünün
Memur-Sen'den 3600 ek gösterge konusunda açıklama: Çalışmalara kasım ayında start verilecek 14:22 Memur-Sen'den 3600 ek gösterge konusunda açıklama: Çalışmalara kasım ayında start verilecek Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü 14:05 Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü

Son Dakika Haberleri
15:25 Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir
15:24 Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma
15:17 Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu
15:16 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 11 Ekim 2021
15:03 Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı
15:00 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi
14:55 Naci Görür'den 7.3'lük deprem yaşayan Van'la ilgili çok önemli açıklama: Daha büyüğü gelebilir
14:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi
14:33 Ezeli rakipten tarihi anlaşma! Galatasaraylılar, Fenerium'dan kendi formalarını alabilecek
14:22 Memur-Sen'den 3600 ek gösterge konusunda açıklama: Çalışmalara kasım ayında start verilecek
Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak         
15:31
Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma         
15:24
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 11 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 11 Ekim 2021         
15:17
Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında dakikalarca bekledi Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında dakikalarca bekledi         
15:06
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi         
15:01
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi         
14:46
Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti         
14:29
Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü servis kazasının haberini ölümden dönen öğrenci vermiş Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü servis kazasının haberini ölümden dönen öğrenci vermiş         
14:10
Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi         
13:50
Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı? Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı?         
13:34
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar         
12:23
Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti         
12:06
Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı         
11:20
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi         
10:36
Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor         
10:22
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 15:35:11. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Keşir: Kadınlarımız lise eğitimlerini tamamlasın istiyoruz - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement