Üye Girişi
Kanser hastası Vanlı anne, PKK'nın kaçırdığı evladı için tedavisini aksattı - Son Dakika

Kanser hastası Vanlı anne, PKK'nın kaçırdığı evladı için tedavisini aksattı

07.10.2021 13:33
Kanser hastası Vanlı anne, PKK'nın kaçırdığı evladı için tedavisini aksattı

Evladı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar, kanser hastası olmasına rağmen eylemine devam ettiğini ve bu yüzden tedavilerini aksattığını söyledi.

Evladı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar, kanser hastası olmasına rağmen eylemine devam ettiğini ve bu yüzden tedavilerini aksattığını söyledi.

Van annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı eylem kararlılıkla devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 22 haftadır partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 32'yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki 'Dağları kurtlara kuşlara bırakın', 'Evlat nöbetindeyiz', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Artık yeter! Yakamızdan düşün' ve 'Anneler nöbette' yazılı dövizlerle yürüyen anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

"EVLADIMI ALMADAN GERİ ADIM ATMAYACAĞIM"

PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, 22 haftadır evlat nöbetlerine devam ettiklerini belirtti. Evlatları için asla geri adım atmayacaklarını ifade eden Sancar, "Cumhurbaşkanımız her zaman bizim yanımızdadır. Biz ise çocuklarımızı asla HDP'ye ve PKK'ya bırakmayacağız. Doğurduğumum Şeyma'mı, arkadaşımı istiyorum. Ben evladımı kaybolan yerden arıyorum. Kararlıyım, evladımı almadan geri adım atmayacağım" dedi.

"TEDAVİLERİM YARIDA KALDI"

Mide kanseri rahatsızlığının olduğuna dikkat çeken Sancar, "Kızım benim mide kanseri hastalığım var. Bunu hiçbir zaman dile getirmemiştim. Ama artık dayanacak gücüm kalmadı. Tedavilerim yarıda kaldı. O bebek katillerine güvenme ve onları dinleme kızım. Gel devlet güçlerimize teslim ol. Ben zaten senin için bu şekilde ayakta duruyorum" diye konuştu.

Vanlı anne Saliha Mert ise yıldır evladından haber alamadığını dile getirerek, "HDP yandaşları evladımı kandırdı. Lanet olsun onlara. Onların bu ülkede ne işi var. Onlar bilmiyorlar mi bizler bir gün evlatlarımız için kapılarına mühür vuracağımızı. Bize yaşattıklarınızı sizde yaşayın HDP" şeklinde konuştu.

(Yılmaz Sönmez/İHA)

Kanser hastası Vanlı anne, PKK'nın kaçırdığı evladı için tedavisini aksattı
Kanser hastası Vanlı anne, PKK'nın kaçırdığı evladı için tedavisini aksattı
Kanser hastası Vanlı anne, PKK'nın kaçırdığı evladı için tedavisini aksattı
Kanser hastası Vanlı anne, PKK'nın kaçırdığı evladı için tedavisini aksattı
Kanser hastası Vanlı anne, PKK'nın kaçırdığı evladı için tedavisini aksattı
Kanser hastası Vanlı anne, PKK'nın kaçırdığı evladı için tedavisini aksattı
Kanser hastası Vanlı anne, PKK'nın kaçırdığı evladı için tedavisini aksattı

Halkların Demokratik Partisi, Kanser, Terör, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kanser hastası Vanlı anne, PKK'nın kaçırdığı evladı için tedavisini aksattı - Son Dakika


Son Dakika

Ece Üner'in programında akıllara Aşk-ı Memnu dizisini getiren olay! Karısının yeğeni ile ilişkisi olduğunu iddia etti 13:19 Ece Üner'in programında akıllara Aşk-ı Memnu dizisini getiren olay! Karısının yeğeni ile ilişkisi olduğunu iddia etti Trabzon semalarındaki uçakta bomba ihbarı yapıldı! Panik sonrası uçak, acil iniş yaptı 13:06 Trabzon semalarındaki uçakta bomba ihbarı yapıldı! Panik sonrası uçak, acil iniş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için 12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert cevap
HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı 11:55 HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz 11:19 Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor 11:09 Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor
Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez 10:57 Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum 09:57 Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum

Son Dakika Haberleri
13:29 Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu
13:19 Ece Üner'in programında akıllara Aşk-ı Memnu dizisini getiren olay! Karısının yeğeni ile ilişkisi olduğunu iddia etti
13:15 Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna dikkat çeken temizlik aracı tekrar pistte
13:06 Trabzon semalarındaki uçakta bomba ihbarı yapıldı! Panik sonrası uçak, acil iniş yaptı
12:55 Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih belirledi: 2022 yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak
12:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert cevap
12:15 Korona geçirenleri büyük tehlike bekliyor: Beyinde küçülme ve hücre ölümü yaşanıyor
11:36 Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı
11:18 Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz
11:11 Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz
Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu         
13:29
Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna dikkat çeken temizlik aracı tekrar pistte Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna dikkat çeken temizlik aracı tekrar pistte         
13:15
Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih belirledi: 2022 yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih belirledi: 2022 yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak         
12:56
Müdür yardımcısından, takdir toplayan hareket! Makam odasını yurt bulamayan öğrencilere açtı Müdür yardımcısından, takdir toplayan hareket! Makam odasını yurt bulamayan öğrencilere açtı         
12:19
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz         
11:11
Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin         
11:02
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?         
09:01
Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var         
07:43
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu         
20:55
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 13:46:21. #1.12#
SON DAKİKA: Kanser hastası Vanlı anne, PKK'nın kaçırdığı evladı için tedavisini aksattı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement