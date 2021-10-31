ESKİŞEHİR - Karamollaoğlu, partisinin Eskişehir kongresinde konuştu - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bugünkü başkanlık sistemi denetimin üzerinde kendini görüyor. Meclis, Sayıştay, vatandaş denetleyemiyor. O zaman bu sistem düzgün çalışmaz. Değişmeden de olmaz. Onun için mutlaka bu sistemin değişmesi, denetleyebilir bir hale gelmesi icap eder." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bütün dünyaya barış ve huzuru getirebilmek için şahsiyetli bir dış politikaya ihtiyacın olduğunu, bu durumun kendilerinin de olmazsa olmazları arasında yer aldığını söyledi.

Şahsiyetli bir dış politikanın kendileri için "hakkı üstün tutan", "kendilerini üstün gören ülkelerin etkisinde kalmadan" bir politika oluşturmak olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, Hükümet'in izlediği dış politikayı eleştirerek "Dostumuz kalmadı ne Batı'da ne de Doğu'da. Böyle bir dış politika olur mu? Biden ile görüşebilmek için adam görüşürse görüşeceğiz, görüşmezse görüşmeyeceğiz. Bana ne ya. Kim Biden? Biz boynumuzu bükmeyiz. Hiç kimsenin ne kadar güçlü silahlara sahip olursa olsunlar, ekonomide ne kadar tahakküm eden bir anlayışa sahip olursa olsunlar biz onlar gibi olamayız." ifadelerini kullandı.

Ülkede, Meclis'in saf dışı bırakıldığını iddia eden Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bugün için en çok üzerinde durduğumuz konu, iktidarın denetlenebilir olmasıdır. Geçmişte 'Kökten başkanlık sistemine karşı değiliz' demiştik. Başkanlık sistemine karşı değiliz demek, başkanlık sistemine bizim bütünüyle karşı olmamızdan kaynaklanmıyor. Bugünkü başkanlık sistemi denetimin üzerinde kendini görüyor. Meclis, Sayıştay, vatandaş denetleyemiyor. O zaman bu sistem düzgün çalışmaz. Değişmeden de olmaz. Onun için mutlaka bu sistemin değişmesi, denetleyebilir bir hale gelmesi icap eder. Yapılan birtakım çalışmalarda da bu konu gündemde tutuluyor. Bunun arkasından elbette bizim dikkate almamız icap eden ekonomi meselelerimiz var. Eğitim gibi çok büyük önem taşıyan sektörler var. Bir de Türkiye için çok büyük önem taşıyan dış politika var."

Tek adayla gidilen kongrede mevcut İl Başkanı Fesih Bingöl, başkanlığa tekrar seçildi.

Kongreye, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ile çok sayıda partili katıldı.